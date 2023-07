Der Hersteller Aune kündigt zwei neue, externe Audio-Clocks an, die ein besonders präzises Taktsignal für digitale Quellen und/oder DACs bieten sollen. Beide Modelle verfolgen unterschiedliche Konzepte und richten sich an verschiedene Zielgruppen, nämlich vornehmlich an private bzw. auch an professionelle Anwender.

Aune SC1 & S1c Pro: Präziser Takt für Heim- und Studio-Anwendungen

Die Clock Aune SC1 wurde gemeinsam mit dem Digitalspezialist Titans Audio Lab entwickelt und richtet sich primär an Heimanwender. In ihr werkelt ein hochwertiger OCXO-Oszillator, der speziell für Aune gebaut wird, heißt es in der Pressemitteilung. Die Aune SC1 bietet vier synchronisierte BNC-Ausgänge (10 MHz) mit einem sehr geringen Jitter von weniger als 200 fs (1 Hz -100 MHz).

Die Aune S1c Pro wiederum ist auch für den professionellen Audiobereich gedacht. Sie hat nur drei 10-MHz-Ausgänge, aber zusätzlich noch drei WCK-Buchsen. Für die Synchronisation der Word-Clock-Frequenz aus dem vorliegenden 10-MHz-Signal kommt ein hochwertiger Synthesizer von Titans Audio zum Einsatz.

Beide Audio-Clocks gibt es ab sofort – wahlweise in Schwarz oder Silber.

Preise:

Aune SC1: 699 Euro

Aune S1c Pro: 1.399 Euro

Kontakt

Aune Audio Distribution Deutschland & Österreich

Europaring 11

94315 Straubing



Telefon: +43-6505605607

E-Mail: service@aune-store.com

Web: https://www.aune-store.com/