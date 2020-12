Der Fachhändler Auditorium ist trotz Lockdown weiter für seine Kundinnen und Kunden da – und lässt sein Drive-In-Konzept wiederaufleben, das bereits im April 2020 erfolgreich eingeführt wurde. Noch dazu wurde der Lagerbestand rechtzeitig vergrößert und eine Echtzeit-Verfügbarkeitsanzeige in den Auditorium-Onlineshop integriert. Ab sofort können Kunden an den Standorten Münster, Hamburg und Hamm kontaktlos HiFi-Equipment kaufen.

Auditorium-Drive-In-Shopping: So funktioniert’s

Fahren Sie einfach vor und nehmen Sie aus dem Auto über die eigens eingerichtete Rufnummer Kontakt auf. Bezahlt wird kontaktlos per EC- oder Kreditkarte, die Ware wird sodann bei umfänglicher Einhaltung der Hygieneauflagen von einem Mitarbeiter ins Auto gelegt oder davor abgestellt. Selbstverständlich kann Ware auch zuvor telefonisch von daheim aus bestellt und dann vor Ort abgeholt werden.

Auch der Postversand ist weiterhin möglich: Wer an Werktagen vor 12 Uhr bestellt, der kann sich darauf verlassen, dass die Waren noch am selben Tag verschickt werden. Zwischen dem 19. und 23. Dezember wird sogar per DHL Express verschickt. Weitere Informationen finden Sie hier: auditorium.de/drive-in

Drive-In-Shopping: Die Standorte

Hamm: Telefon 02381 – 9339-70, Feidikstraße 93, DRIVE-IN-Parkplätze am Haupteingang (Ferdinand-Poggel-Straße)

Hamburg: Telefon 040 – 300 923 18-0, Poggenmühle 1, DRIVE-IN-Parkplätze am Haupteingang (Neuer Wandrahm)

Münster: Telefon 0251 – 48 44 55-0, Alter Steinweg 22-24, DRIVE-IN -Parkplätze im Hof

Kontakt

Auditorium Hamm

Feidikstraße 93

59065 Hamm



Telefon: +49(0)2381 - 9339-0

E-Mail: info@auditorium.de

Web: https://www.auditorium.de/