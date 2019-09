Aller guten Dinge sind zwar drei, aber es werden künftig bestimmt noch mehr: Am Samstag, 14. September 2019, und Sonntag, 15. September 2019, geht zum dritten Mal in Folge die Audiovista-Kopfhörermesse an den Start. Die Spezialmesse rund ums unerschöpfliche Thema Kopfhörer soll interessierten Besuchern nicht zuletzt „Entwicklungen und Trends der Branche sowie wertvolle Tipps und Tricks aus Bloggerszene und Forenlandschaft“ nahebringen, so das Versprechen der Veranstalter. Aber vor allen Dingen steht natürlich eine große Vielfalt an Kopfhörern, In-Ears, Kopfhörerverstärkern sowie digitalen und analogen Zuspielern bereit, um in aller Ruhe angefasst, ausprobiert und ausgiebig gehört zu werden.

Eines der Messehighlights der Audiovista ist sicherlich die Möglichkeit, in einem „extra eingerichteten Bereich“ absolute Top-Kopfhörersysteme unmittelbar vergleichen zu können. Aufgetischt ­– die Audiovista ist eine sogenannte „Tischmesse“ – werden dort: Warwick Aperio, Raal SR1a, Sennheiser Orpheus, Sennheiser HE-1 und diverse Stax-Systeme inklusive des SR-009s sowie noch einige andere highendige Preziosen. „Diese einzigartige Versammlung von High-End-Geräten in einem Raum für einen unmittelbaren Vergleich – das ist eine echte Premiere und kommt so wohl nie wieder“, verkünden die Veranstalter stolz.

Aber natürlich kommen auch bodenständige, bezahlbare Lösungen nicht zu kurz auf der Audiovista, zumal die Anzahl der teilnehmenden Aussteller und Marken abermals gewachsen sei, so die Pressemitteilung. Die komplette Ausstellerliste und weitere Informationen, auch zur Anreise, finden Sie auf der Audiovista-Website (Link siehe unten).

Apropos Anreise: Das abermals als Veranstaltungsort auserkorene Tagungshotel Mercure in Krefeld-Traar – das Analog Forum der AAA findet dort ebenfalls regelmäßig statt – böte per se „eine Reihe freundlicher und heller Ausstellungsräume“, einige Marken werden sich aber in besonders ruhigen, abgeschlossenen Studioräumen präsentieren.

Der Eintritt auf die Audiovista-Kopfhörermesse ist frei.

Wann?

Samstag, 14. September, von 11 bis 18 Uhr und

Sonntag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr

Wo?

Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Elfrather Weg 5 | 47802 Krefeld

Web?

www.audiovista.de