Mit der Virtuoso S präsentiert der litauische Hersteller AudioSolutions ein neues Modell der 2019 eingeführten Lautsprecherserie Virtuoso – es handelt sich um die „kleine“ Schwester der Virtuoso M, die wir im November des vergangenen Jahres im Test hatten. Wobei: Klein ist relativ – die AudioSolutions Virtuoso S ist 113 Zentimeter hoch und bringt einen halben Zentner auf die Waage.

Das resultiert in erster Linie aus der Gehäusekonstruktion: Nach dem Box-in-Box-Prinzip ruht das versteifte und gedämmte Innengehäuse verleimt im Außengehäuse. Das soll insbesondere die Tieftonwiedergabe der kräftigen 16,5-cm-Tieftöner beruhigen und für einen straffen Sound bis in den Tiefbassbereich sorgen. Für den Mitteltonbereich kommt ein 132-mm-Konus mit Spezialpapier zum Einsatz, der den Frequenzbereich von 500 – 7.000 Hertz wiedergibt – solch ausgedehnte Breitbandigkeit ist gemeinhin der Kohärenz der Wiedergabe sehr dienlich. Ab 7.000 Hertz übernimmt eine 3-cm-Seidengewebekalotte mit Hornvorsatz.

Wie auch bei der großen Schwester lässt sich die Frequenzweiche der AudioSolutions Virtuoso S an persönliche Vorlieben, die Eigenschaften des Hörraums oder auch der vorgeschalteten Komponenten-Eigenschaften anpassen und in drei vordefinierten Profilen nutzen: Balanced, Soft, Enhanced. Und natürlich gibt es bei der S ebenfalls eine Vielzahl von Farb- und Finish-Varianten.

Ach ja: Das größere Modell M der Virtuoso-Reihe kann am 14.03.2020 erstmalig im deutschsprachigen Raum im Rahmen eines Workshops beim Händler Klang-Form probegehört werden, und zwar in drei Hörsessions, die um 11:00 Uhr, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr beginnen. All dies findet statt bei Klang-Form in der Willicher Straße 93, 47918 Tönisvorst. Vorherige Anmeldung per E-Mail oder Telefon ist erbeten: info@klang-form.de | 02151 – 6439543.

Preis AudioSolutions Virtuoso S Standlautsprecher: 17.000 Euro

Kontakt

Cottbus HiFi

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus



Telefon: +49(0)355–38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.cottbus-hifi.de/