Anfang September 2019 präsentieren der deutsche Vertrieb Cottbus HiFi und der lokale Fachhändler Fink HiFi auf den Süddeutschen HiFi-Tagen das erste Modell einer neuen Linie des litauischen Herstellers AudioSolutions (hier unsere AudioSolutions-Tests): den Dreiwege-Standlautsprecher AudioSolutions Virtuoso M.



Die Virtuoso-Reihe sei direkt unterhalb der Flaggschiff-Linie Vantage 5th Anniversary angesiedelt, so der Vertrieb. Das vom AudioSolutions-Inhaber Gediminas Gaidelis entwickelte Virtuoso-Modell kommt mit zahlreichen interessanten technischen Details: So wird beispielsweise die 30-mm-Seidengewebekalotte des Hochtöners durch einen Mini-Horn-Vorsatz unterstützt – auf diese Weise sollen der Wirkungsgrad gesteigert und Verzerrungen minimiert werden.

Der 16-cm-Mitteltöner wiederum ist extrem breitbandig ausgelegt und spielt im recht großen Frequenzbereich von 500-7.000 Hertz. So sollen Phasenverschiebungen und Verzerrungen in dem Bereich vermieden werden, wo das menschliche Gehör am empfindlichsten reagiert.

Damit nicht genug: Die Frequenzweiche bietet drei vordefinierte Profile: Balanced, Soft, Enhanced. Auf diese Weise kann der Lautsprecher ganz nach Wunsch auf die Raumakustik, die mitspielenden Audiokomponenten oder auch das Musikmaterial abgestimmt werden.

Der Lautsprecher wird nach dem Box-In-A-Box-Prinzip aufgebaut, wobei das Innengehäuse mit einem zusätzlichen Außengehäuse verleimt ist. Das soll die Steifheit des Gehäuses verzehnfachen – erhöht allerdings auch das Kampfgewicht: Ein Lautsprecher bringt satte 75 Kilogramm auf die Waage.

Wie immer bei AudioSolutions gibt’s eine Vielzahl von Finishvarianten. Sieben Standard-Hochglanzlack- und sechs Metallic-Versionen sind verfügbar.

Wer mag, kann die AudioSolutions Virtuoso M auf den Süddeutschen HiFi-Tagen probehören: am 7. und 8. September 2019 im Holiday Inn Stuttgart, Erdgeschoss, Raum 30.

Preis AudioSolutions Virtuoso M: 23.000 Euro

Kontakt

Cottbus HiFi

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus



Telefon: +49(0)355–38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.cottbus-hifi.de/