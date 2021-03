AudioSolutions Virtuoso B Kompaktlautsprecher

AudioSolutions mit Sitz in Litauen entwickelt und fertigt Lautsprecher – und hat über die Jahre eine erhebliche Bandbreite an Modellen in verschiedenen Preisklassen auf den Markt gebracht. Auch wir hatten schon mehrere AudioSolutions-Lautsprecher im Test, zuletzt ging es um die Virtuoso M. Mit der AudioSolutions Virtuoso B gibt es nun einen neuen Kompaktlautsprecher.

AudioSolutions Virtuoso B: Technik

Das „B“ steht für Bookshelf, soll aber klanglich nicht nur mit den klassischen Vorteilen eines Kompaktlautsprechers (Stichwort Annäherung an die Punktschallquelle), sondern auch mit substanziellem Bass aufwarten.

Es handelt sich bei diesem kleinsten wie jüngsten AudioSolutions-Lautsprecher um ein Dreiwegesystem, bei dem der Tiefton ab 500 Hertz abwärts per 19-cm-Downfire-Chassis abgestrahlt wird. Den Frequenzbereich von 500 – 7.000 Hertz verantwortet ein 16,5-cm-Mitteltöner mit einer Membran aus „Spezialpapier“, wie es bei AudioSolutions heißt. Und die darüberliegenden Frequenzen bis hin zu 30 kHz deckt eine 3-cm-Kalotte mit Seidengewebemembran ab.

AudioSolutions gibt eine recht hohe Empfindlichkeit (91,5 dB/W/m) sowie eine Maximalbelastbarkeit von 260 Watt an. Erwähnenswert ist die Frequenzweiche, die eigentlich aus drei unterschiedlich abgestimmten Weichen (Übergangfrequenz/Flankensteilheit) besteht: Nutzer können wählen zwischen den Presets „Balanced“, „Moderate“ und „Enhanced“.

Wie immer bei AudioSolutions gibt es nicht nur Standardfarben (Schwarz, Weiß, Grau und Silber), sondern auch diverse individuelle Ausführungen, die auf Wunsch gerne gefertigt werden.

Optional erhältlich, gegen 3.000 Euro Aufpreis, sind speziell auf die AudioSolutions Virtuoso B zugeschnittene Standfüße.

Preis AudioSolutions Virtuoso B: 9.500 Euro

Kontakt

Cottbus HiFi

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus



Telefon: +49(0)355–38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.cottbus-hifi.de/