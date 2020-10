Audioquest mit neuer HDMI-Kabel-Produktserie

Der Hersteller Audioquest kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine neue HDMI-Kabelserie an, was zugleich mit einer gewissen Neuordnung des bisherigen HDMI-Portfolios einhergeht.

Audioquest HDMI-Kabel: Übersicht & Preisspanne

Die neue Serie besteht einerseits aus verbesserten Varianten diverser „Erfolgskabel“ wie dem Audioquest Pearl oder Audioquest Forest – mit dem Unterschied, dass diesen Kabeln noch eine „48“ im Produktnamen nachgestellt wird: Die neuen Kabel unterstützen nämlich Bandbreiten bis 48 GB/s und eignen sich somit bestens für die Verbindung von HDMI-2.1-Komponenten.

Andererseits wird am oberen und unteren Ende der bisherigen Kabelserien die Rangfolge umsortiert: So bietet Audioquest mit dem BlueBerry ein neues Einsteigerkabel an, während das Dragon 48 künftig qualitativ – und preislich – die Pole Position anführt.

Im Laufe der nächsten 4-6 Wochen werden alle neuen HDMI-Kabel verfügbar sein, die Preise bewegen sich zwischen 27,50 Euro für das Blueberry (60 cm) und 2.099 Euro für das Dragon 48 in gleicher Länge bzw. Kürze.

