Aus den dichten Wäldern des Sherwood Forest geht es in die Weiten des Wilden Westens: Auf Robin Hood folgt der Lone Ranger – das neue Lautsprecherkabel aus der „Folk Hero Series“ von AudioQuest. Wobei der bekannte Kabelhersteller davon spricht, dass die Performance des neuen Verbinders tatsächlich die Grenzen zwischen dieser Kabellinie und der eigenen High-End-Referenzklasse „Mythical Creatures“ verwische.

Getrennte Wege: AudioQuest Lone Ranger

Technisch ist das AudioQuest Lone Ranger nah verwandt mit dem Anfang des Jahres vorgestellten Brave Heart, fällt jedoch etwas schlanker aus (11,6 mm gegenüber 14,1 mm Außendurchmesser), und bringt dieselbe benutzerfreundliche Konstruktion mit: Die beiden Signalwege (Plus und Minus) verlaufen in getrennten Leitungssträngen.

Weiterentwicklung

Zu den wichtigsten Weiterentwicklungen zählen laut AudioQuest unter anderem der um rund ein Drittel erhöhte Anteil an Perfect-Surface-Copper+-Leitermaterial. Dadurch sinke der elektrische Widerstand und der Frequenzgang soll gleichmäßiger werden, so Audio Quest – und das unabhängig von der Impedanzkurve der angeschlossenen Lautsprecher. So gewinne die Wiedergabe an Dynamik und Substanz.

Die verwendeten Isolationsmaterialien sollen ebenfalls maßgeblich zur Klangqualität beitragen: Ein hochwertiges Polypropylen-Dielektrikum sorge für ein erweitertes und lineareres Verhalten bei der Rauschunterdrückung, vor allem im Hochfrequenzbereich, und eine zusätzliche Graphen-Schicht, kohlenstoffhaltiges PVC sowie spezielle Silber-Drain-Leiter sollen die Ableitung hochfrequenter Einstreuungen (RF Noise) verbessern.

PMO – Permanent Molecular Optimization

Ein Novum ist die sogenannte PMO-Technologie (Permanent Molecular Optimization): Dabei werden die Isoliermaterialien gezielt mit extremen Belastungen beansprucht, um mikroskopische Spannungen im Material dauerhaft zu neutralisieren. Der von AudioQuest propagierte Effekt: geringere Verzerrungen, klarere Transienten und ein deutlich natürlicherer Klang – unabhängig von klassischem „Einspielen“ oder Burn-in-Methoden.

Ebenfalls mit an Bord sind massive, richtungsgebundene Leiter, die sogenannte Skin-Effekt-Intermodulation verhindern sollen, sowie gasdichte Kaltverschweißungen an den Steckverbindern (wahlweise Red-Copper-Spades oder -Bananenstecker). Metallische Elemente in den Steckverbindern werden vollständig vermieden, um kapazitive HF-Kopplung zu verhindern.

Auf Bestellung

Das Lautsprecherkabel AudioQuest Lone Ranger wird individuell auf Bestellung gefertigt. Aufgrund diverser Individualisierungs- bzw. Konfektionierungsoptionen gibt es an dieser Stelle keine Preisliste, aber eine grobe Orientierung: 2.649 Euro sind für ein 2,5-Meter-Stereopaar fällig.

