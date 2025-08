Mit dem Brave Heart bringt AudioQuest ein neues Lautsprecherkabel auf den Markt, das auf der firmeneigenen Zero-Technologie basiert. Es positioniert sich oberhalb der Folk-Hero-Serie, jedoch unterhalb der teureren Mythical-Creature-Kabel.

AudioQuest Brave Heart: Verzerrungen an den Kragen gehen

Zentrales technisches Merkmal ist das sogenannte Zero-Tech-Konzept (mehr dazu hier), das Verzerrungen durch unterschiedliche Impedanzen zwischen Kabel, Verstärker und Lautsprecher vermeiden soll. Damit, so die Argumentation von AudioQuest, sollen Signalverluste und Klangverfärbungen reduziert werden.

In der Praxis könnte dies vor allem bei Lautsprechern mit komplexen Impedanzverläufen und/oder Bassreflex-Gehäusen Vorteile bieten.

Umfangreich dimensioniert

Das neue AudioQuest-Kabel hat einen Außendurchmesser, der nur 0,6 Millimeter kleiner ist als der der Flaggschiff-Kabel der Mythical-Serie. Die interne Struktur besteht aus „Perfect Surface Copper+“-Leitermaterial, das in dieser Version um etwa ein Drittel umfangreicher dimensioniert ist als bei früheren Modellen dieser Preisklasse. Die Leitungsführung erfolgt getrennt für Plus- und Minusleiter, was nicht zuletzt das Verlegen erleichtern soll.

Rauschunterdrückung und das Dielectric-Bias-System

Auch beim Thema Rauschunterdrückung wurde laut Hersteller weiterentwickelt: Das AudioQuest Brave Heart verwendet eine überarbeitete Polypropylen-Isolation sowie zusätzliche Materialien wie Carbon-angereichertes PVC und erstmals auch Graphen.

Die Drain-Wires mit 4 % Silberanteil und der größere Abstand zwischen den Leitern sollen die Hochfrequenz-Störunterdrückung verbessern und kapazitive Verzerrungen minimieren. Ergänzt wird dies durch das bereits bekannte 72-Volt-Dielectric-Bias-System.

Luftdicht verschweißt

Wie bei anderen Kabeln des Herstellers kommen auch beim AudioQuest Brave Heart massive Leiter zum Einsatz. Die Steckverbindungen bestehen aus luftdicht kaltverschweißtem „Red Copper“ und sind wahlweise mit Bananen- oder Gabelschuhanschlüssen erhältlich.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Das neue AudioQuest Brave Heart soll im Laufe dieses Monats ausgeliefert werden. Die Kabel sind auf Wunsch in beliebiger Länge erhältlich und können kundenspezifisch konfektioniert werden. Die Preise beginnen bei 4.999 Euro für ein 2,5 Meter langes Paar.

Kontakt

AudioQuest

Hoge Bergen 10

4704 Roosendaal

Niederlande

Telefon: +31(0)165 541404

E-Mail: info@audioquest.nl

Web: https://www.audioquest.com/de/