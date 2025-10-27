Das Audionext-Team aus Essen schätzen viele Leser bestimmt aufgrund seiner Spürnase für audiophile Kopfhörer- und Digital-Leckerlis. Ausgesuchte Analogtechnik zählt aber ebenfalls zum Beuteschema von Audionext: Da passt es nur allzu gut, dass man frisch seit dem 1. Oktober 2025 als offizieller Vertriebspartner für AVID HiFi in Deutschland, Österreich und der Schweiz fungiert. Damit bringt Audionext für seine Kunden eine renommierte britische Marke für hochwertige Phono-Lösungen an den Start.

AVID: Tradition trifft Technik

AVID HiFi aus dem kleinen, nördlich von London gelegenen Städtchen Kimbolton steht seit über 30 Jahren für präzise gefertigte Audiotechnik aus Großbritannien – von audiophilen Einsteigerplattenspielern bis hin zu kompromisslosen Referenzlaufwerken, zudem führt man Tonarme, Tonabnehmer, Phonostufen und weitere analoge Komponenten im Programm.

Das Unternehmen fertige, so wird verlautbart, seine Phonolösungen und zugehörigen Bauteile weitgehend in eigener Regie und lege großen Wert auf klangliche Authentizität, mechanische Stabilität und langlebige Verarbeitung. Die Plattenspieler des Herstellers genießen international hohes Ansehen, ebenso wie die dazugehörigen Phonovorverstärker und Tonarme.

Neuer Phono-Steuermann an Bord

Die Betreuung des Phono-Bereichs von Audionext übernimmt Ingo Trebing, der dieses Jahr als erfahrener Analogaudio-Spezialist zum Team gestoßen sei, so die Essener. Auf Messen, Events und bei ausgesuchten Partnerhändlern können die britischen Phono-Preziosen künftig ausgiebiger angetestet und angehört werden.

By the way: Die Produkte von AVID HiFi werden ausschließlich über autorisierte Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz distribuiert. Damit wollen Hersteller und Vertrieb ihren Anspruch an qualifizierte Beratung, persönliche Vorführung und langfristige Betreuung unterstreichen.

Interessiert?

Interessierte Händler erhalten nähere Details auf Anfrage direkt bei Audionext. Auch eine Vorstellung der AVID-Produkte in den Showrooms des Vertriebs ist mittelfristig geplant. Das aktuelle AVID-Portfolio von Audionext finden Sie hier.

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audionext.de/