Auf der diesjährigen World Of Headphones am 30. August 2025 in Essen zeigt audioNEXT eine Auswahl neuer und etablierter Marken aus dem Bereich Kopfhörer und Zubehör. Im Fokus stehen Produkte von Eversolo, Lotoo, Fosi Audio, SIVGA, Zähl und Warwick Acoustics.

Eines ist sicher: Die vorgestellten Produkte sind beileibe nicht nur für Kopfhörer-Fans spannend. Der Besuch der audioNEXT-Präsenz auf der World of Headphones dürfte auch für die Liebhaber anderer Gerätekategorien lohnend sein.

Vorhang auf: die Europapremiere

Eine Europapremiere feiert der Eversolo DMP-T8 Streaming Transport, der auf der Messe erstmals öffentlich in Kombination mit dem Kopfhörerverstärker-DAC Luxsin X9 (siehe großes Bild ganz oben) vorgeführt wird. Der DMP-T8 wurde, so heißt es vom Vertrieb, als Zuspieler mit besonders hoher Signalreinheit konzipiert. Selbst ohne DAC ist der DMP-T8 für das Zusammenspiel mit separaten D/A-Wandlern gedacht. Die Markteinführung ist für September 2025 geplant.

Mythisch

Ebenfalls vorgestellt wird eine Komponente von Lotoo mit dem sagenumwobenen Namen Gungnir, der Name des Speeres von Odin, ein batteriebetriebener (!) Referenz-DAC und Kopfhörerverstärker. Das Gerät verzichtet auf einen integrierten Audio-Player – dafür ist der Lotoo Mjölnir gedacht – und ist für stationäre wie mobile Anwendungen konzipiert. Es unterstützt überdies die hauseigene verlustfreie Funktechnologie LTTP. Der Marktstart wird im vierten Quartal 2025 erwartet.

Bodenständiges

Neu im Vertriebsprogramm von audioNEXT ist außerdem Fosi Audio. Die Marke aus Shenzhen bietet preislich attraktive HiFi-Lösungen. Gezeigt werden unter anderem der Messepremiere feiernde DAC- und Kopfhörerverstärker ZH3, der Kopfhörer i5 sowie der Röhrenverstärker GR70. Der offizielle Vertrieb in Deutschland und Österreich startet im September 2025.

Auch SIVGA, deren Marke Sendy Audio einigen fairaudio-Lesern geläufiger sein dürfte, ist nun Teil des audioNEXT-Angebots. Die Marke produziert grundsätzlich etwas preiswertere Kopfhörer mit dennoch Zutaten wie etwa Holz oder Glasmembranen. Auf der World Of Headphones werden unter anderem die Modelle QUE, Peng und Anser vorgestellt, die sich in Bauform und Klangcharakteristik unterscheiden und sich an verschiedene Zielgruppen richten.

Die Referenzen

Im Bereich hochwertiger Verstärker stellt Michael Zähl persönlich den H1 vor – einen Kopfhörerverstärker, der auf dem bekannten HM1 basiert, und lediglich ohne Mischfunktion auskommt. Klanglich und leistungsmäßig soll das Gerät nahezu identisch mit dem Ursprungsmodell sein. Die Verfügbarkeit ist ab Anfang September vorgesehen.

Warwick Acoustics ist vor Ort mit dem Aperio-GSE-Kopfhörersystem in der Golden Sound Edition. Die Präsentation übernimmt der Leiter der Headphone Business Unit, Martin Roberts, der das Referenzsystem nach der Premiere auf der High End 2025 nun erneut in Deutschland vorführt.

Genaue Infos zur Messe „World of Headphones 2025“ – inklusive Termin und Ort – finden Sie auf unserem separaten Beitrag zur World of Headphones.

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audionext.de/