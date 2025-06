Mit den Modellen D7 und D9 erweitert Audiolab sein Portfolio im Bereich der Digital-Analog-Wandler. Die Modelle sollen unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich Konnektivität, Usability und klanglicher Performance erfüllen. Der Audiolab D7 setzt auf kompakte Bauweise und vielseitige Anschlussoptionen, während sich der Audiolab D9 an Nutzer mit höheren Anforderungen an Auflösung, Bedienkomfort und Verarbeitung richtet. Beide Geräte basieren dabei auf der technischen Linie der erfolgreichen M-DAC-Serie und führen deren Konzept in aktualisierter Form fort.

Audiolab D7

Der Audiolab D7 nutzt den ESS9038Q2M-Chip und unterstützt hochauflösende Dateiformate bis zu 32 Bit/768 kHz PCM sowie DSD512. Die vollständige MQA-Dekodierung ermöglicht zudem die Wiedergabe von Studio-Master-Dateien in voller Auflösung. Trotz seiner geringen Abmessungen (250 × 61 × 250 mm) bietet der D7 eine breite Anschlussvielfalt: USB-B für Computer/Streamer, USB-A für Speichersticks, zwei optische und zwei koaxiale S/PDIF-Digitaleingänge sowie Bluetooth 5.1 mit aptX HD für drahtloses Streaming.

Neben Analog-Ausgängen im Cinch- und XLR-Format stehen ein koaxialer und ein optischer Digitalausgang zur Verfügung. Ergänzt wird das durch einen integrierten Kopfhörerverstärker mit 6,3-mm-Klinke-Buchse.

Audiolab D9

Das Topmodell Audiolab D9 setzt auf den leistungsstärkeren ESS9038PRO-DAC-Chip und bietet eine erweiterte Konnektivität inklusive AES/EBU. Auch hier werden PCM-Signale bis 768 kHz und DSD bis 512 unterstützt, inklusive vollständiger MQA-Decoderfunktion. Ein weiteres zentrales Merkmal des Audiolab D9 ist das 2,8-Zoll-IPS-Display, das neben Wiedergabedaten auch VU-Meter-Animationen zeigen kann.

Die Bluetooth-Sektion wurde ebenfalls aufgewertet und unterstützt zusätzlich zum aptX-HD-Standard auch LDAC. Auch der Kopfhörerverstärker wurde im Vergleich zum D7 weiter optimiert, um hochohmige Modelle noch besser antreiben zu können. Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminium.

Verfügbarkeit und Preise

Beide Geräte sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der Audiolab D7 wird für 599 Euro, der Audiolab D9 für 1.299 Euro angeboten.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)216-1617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://audiolab-deutschland.de/