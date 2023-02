Der Hersteller Audiolab wollte, so heißt es in der Pressemitteilung zum Launch der 7000er-Serie, eine Brücke zwischen der eher bodenständig gepreisten 6000er-Serie und der Referenzserie 9000 schlagen. Gesagt, getan: Die 7000-Serie von Audiolab profitiert von technischen Errungenschaften der 9000-Serie und besteht aktuell aus einem Vollverstärker, einem Netzwerkplayer und einem (reinen) CD-Transport.

Audiolab 7000CDT: CD-Transport mit Farbdisplay und Pufferspeicher

Optisch an den 6000CDT angelehnt, stecken im Audiolab 7000CDT doch eher die Qualitäten des 9000CDT, so der deutsche Vertrieb IAD: So kommt ein LCD-Farbdisplay ebenso zum Einsatz wie ein sogenannter Read-Ahead-Buffer, der die Abtasteinheit gewissermaßen noch entspannter auslesen lassen soll.

Das Laufwerk ist elektromagnetisch abgeschirmt und erhielt eine eigene Stromversorgungseinheit. Audiolab verwendet eine Masterclock mit hochpräzisem Oszillator, die das Digitalsignal mit minimalem Jitter wahlweise an einen optischen oder koaxialen S/PDIF-Ausgang bereitstellt. Außerdem gibt es noch einen USB-A-Anschluss zur Wiedergabe von Formaten wie WAV, WMA oder auch MP3.

Preis Audiolab 7000CDT: 649 Euro

Audiolab 7000A: Vollverstärker im Class-AB-Design

Audiolab nennt den 7000A bescheiden „Vollverstärker“, aber neben der rein analogen Class-AB-Verstärkereinheit (70 Watt pro Kanal an 8 Ohm bzw. 110 Watt an 4 Ohm) beherbergt er auch einen hochwertigen 32-Bit-DAC von ESS-Sabre (ES9038Q2M). Es gibt drei analoge Hochpegeleingänge, einen Phonoeingang (MM) und sechs Digitaleingänge (USB-B und HDMI ARC sowie je 2 x S/PDIF optisch und koaxial).

In der Analogsektion nutzt Audiolab eine Complimentary-Feedback-Topologie, die für hohe Temperaturstabilität der Schaltung und mithin für „überragende Linearität“ verantwortlich zeichne. Der Verstärker ist Roon-Tested und kann MQA dekodieren – letzteres zahlt auf ein optimales Zusammenspiel mit dem Tidal-HiFi-Plus-Service ein.

Preis Audiolab 7000A: 1.299 Euro

Audiolab 7000N Play: Streaming mit oder ohne Kabelverbindung

Der Audiolab 7000N Play ist ein Netzwerkplayer, der sich auf kabelgebundenes (LAN) wie kabelloses Streaming (WLAN) versteht. Die für Apple- und Android-Geräte erhältliche App DTS Play-Fi soll hierbei eine komfortable Steuerung und Musikauswahl ermöglichen.

Durch die Integration von Apple Airplay 2 wird Streaming insbesondere von iOS-Geräten besonders einfach. Der Einsatz als klassischer Netzwerkplayer ist über den analogen Cinchausgang ebenso möglich wie die Nutzung als Streaming-Bridge – hierfür bietet der Audiolab 7000N Play je einen optischen und koaxialen S/PDIF-Ausgang zum Anschluss an einen externen DAC an.

Preis Audiolab 7000N Play: 649 Euro

Die neuen Audiolab-7000-Komponenten sind in Schwarz und Silber erhältlich.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)216-1617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://audiolab-deutschland.de/