Audiolab 6000A MKII: Vollverstärker mit DAC

Der Hersteller Audiolab kündigt mit dem 6000A MKII die Weiterentwicklung des bereits vor einigen Jahren erfolgreich eingeführten Volllverstärkers 6000A an. Bei der Gelegenheit wurde gleich an mehreren Stellen angesetzt, um sowohl die Konnektivität als auch den Klang zu verbessern.

Wer sich zunächst einmal über die Grundprinzipien des Amps informieren möchte, dem legen wir unseren ausführlichen Testbericht des Vorgängers Audiolab 6000A ans Herz. Wie sich unschwer erkennen lässt, war unser Redakteur Nick Mavridis vom Gerät sehr angetan.

Ordentliche Grundlage

Und trotzdem kann man immer was verbessern, heißt es bei Audiolab. Zunächst einmal wurde die Stromversorgung optimiert. Im neuen 6000A MKII sorgt ein 200-VA-Ringkerntrafo im Verbund mit vier Speicherkondensatoren à 15.000 µF für eine, wenn auch nicht übermäßig kraftvolle, so doch ordentliche Grundlage. Der auf Class-AB-Basis verstärkende Audiolab 6000A MKII bietet den anhängigen Lautsprechern bis zu 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm beziehungsweise 75 Watt an 4 Ohm an.

Keine Fehler, bitte

Neu ist überdies die Wandlersektion, die auf den ESS-Sabre ES9038Q2M setzt – ein Wandlerchip, der PCM-Daten bis 32 Bit und 768 kHz unterstützt. Außerdem soll die hauseigene „Hyperstream-II-Architektur“ Umwandlungsfehler und Signalverluste minimieren, heißt es bei Audiolab.

Digitale und analoge Schnittstellen

Im Zuge der Überarbeitung der DAC-Sektion gibt es nun auch noch einen HDMI-ARC-Eingang, den es beim vorherigen Verstärker-Modell nicht gab. Zugespielt werden kann außerdem per Bluetooth 5.1 aptX-HD – und vor allem über einen der je vier digitalen und analogen RCA-Anschlüsse. By the way: Der Audiolab 6000A MKII bietet drei verschiedene Betriebsarten, sprich der Amp kann nicht nur als Vollverstärker dienen, sondern ist auftrennbar und lässt sich mithin als Vorverstärker oder Endstufe einsetzen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Audiolab 6000A MKII soll ab Mitte März dieses Jahres erhältlich sein, und zwar zum Preis von 899 Euro.

