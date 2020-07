Schon seit mehr als 20 Jahren befassen sich die Essener Unternehmen Higoto digital-highend und audioNEXT mit den Themen Computer-, Netzwerk- und Personal-Audio. Im Vertriebsportfolio befinden sich so klangvolle Marken wie Auralic und Burson Audio.

Der Markt ist in den letzten Jahren dynamischer geworden. Gerade multinational operierende Versender punkten mit schneller Logistik – teilen aber zuweilen weder ihre Leidenschaft für das Thema HiFi noch das geeignete Produkt- und Fachwissen mit ihren Kunden, ist man in Essen überzeugt. Nicht zuletzt aus diesen Gründen wurde die neue Internetpräsenz audioDOMAIN lanciert, die das Angebot der Higoto digital-highend und der audioNEXT GmbH zusammenführt und – so die Pressemitteilung – eine Brücke zwischen Dynamik und Leidenschaft bauen möchte.

Das Credo von audioDOMAIN: Hier sollen sich Marken finden, die die Betreiber überzeugt haben. Marken, die es unabhängig von der allgemeinen Popularität verdient haben, gehört zu werden. Das alles spiegelt sich auch im neuen Web-Auftritt wider, der auf Kooperation mit Fachhändlern setzt und eine stetig aktualisierte Übersicht mit kompetenten Händlern parat hält.

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audionext.de/