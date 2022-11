Kompakt, würfelförmig und (auf Wunsch) farbenfroh – so sehen die Komponenten der 2019 gegründeten Manufaktur Audiodinamica aus Turin aus. Sie sind hierzulande sowie in Österreich und der Schweiz ab sofort direkt über den Vertrieb Live Act Audio mit Sitz in Sonthofen zu beziehen.

Audiodinamica BeCube Line – das Line-up

Aktuell umfasst das Portfolio von Audiodinamica den Vorverstärker BeCube Line, die Monoendstufe BeCube Mono (siehe Aufmacherbild), die Phonovorstufe BeCube Phono sowie die beiden MC-Übertrager BeCube SUT No. 2 und No. 3. Außerdem gibt’s für Kopfhörer-Aficionados noch den BeCube Headphone Amp. In Sachen Sound sollen die Klangwürfel trotz ihrer Kantenlängen von nur 15 Zentimetern großen Komponenten in nichts nachstehen.

Mit dem separaten Netzteil BeCube Power lassen sich bis zu drei BeCubes klanglich weiter upgraden. Im Laufe des kommenden Jahres soll es weiterhin einen D/A-Wandler, einen Streamer und einen Röhrenvollverstärker geben.

Die Hifi-Komponenten von Audiodinamica sind in verschiedenen Farben und auf Wunsch auch individuellen Frontplattenmotiven erhältlich. Das schlichte und originelle Design – so heißt es bei Audiodinamica – sei von Dieter Rams, dem legendären Braun-Designer, inspiriert.

Live Act Audio gewährt stolze fünf Jahre Garantie. Die Preise der BeCube Line starten bei rund 3000 Euro.

Kontakt

LIVE ACT AUDIO GmbH

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen

Deutschland

Telefon: +49(0)8321-60 78 900

E-Mail: info@live-act-audio.de

Web: http://www.live-act-audio.de/