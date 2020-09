Der Aachener Hersteller Audiodata – lesen Sie hier unsere gesammelten Audiodata-Rezensionen – kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung ein neues kleines „Zauberkistchen“ an. Die etwas prosaisch Hardware-Paket IV getaufte Komponente macht es möglich, ältere Geräte – D/A-Wandler, Aktivlautsprecher, Verstärker und dergleichen – in ein Roon-Netzwerk einzubinden.

In nur 9,3 x 6,1 x 4 cm Volumen befindet sich ein kompakter Roon-Netzwerkplayer, der per LAN oder WLAN ins heimische Netzwerk eingebunden werden kann. Es gibt ihn in einer analogen Variante mit Stereo-Cinchausgang oder als digitale mit je einem optischen und koaxialen S/PDIF-Ausgang.

Das Hardwarepaket IV wurde für den MusikServer MS II entwickelt, doch selbstverständlich lässt es sich auch in jeder anderen Umgebung mit Roon als Streamingsoftware integrieren.

Preis Roon-Player Audiodata Hardware-Paket IV: 370,42 Euro

