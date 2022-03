Der noch junge Hersteller +Audio hat es sich zum Ziel gesetzt, hochwertige HiFi-Komponenten in ansprechendem Design anzubieten, das Team besteht aus dem schwedischen Designspezialisten Alexander Åhnebrink und den Ingenieuren Bob Hazelwood und Gordon Cook, die u.a. Erfahrungen aus ihren langjährigen Positionen bei JBL und Kloss mitbringen. Das neue HiFi-System „The+Record Player“ ist ab sofort über IDC Klaassen in Deutschland, Österreich und BeNeLux erhältlich.

The+Record Player von +Audio: Konzept und Features

Es handelt sich bei diesem Gerät um ein All-in-One-Phonosystem, das heißt Plattenspieler, Verstärker und Lautsprecher residieren in einem Gehäuse – im Grunde also eine Neuauflage des guten alten Kofferplattenspielers, aber in Stereo und mit zeitgemäßer Technik.

Der Plattenspieler kommt mit einem Pro-Ject-Laufwerk, das 33 1/3 und 45 U/min anbietet und ab Werk mit einem vormontierten, justierten Ortofon-OM10-Tonabnehmer ausgerüstet ist. Die verbauten Class-D-Verstärker leisten maximal 50 Watt pro Kanal. Das Zweiwegelautsprechersystem besteht aus einem Langhub-Tiefmitteltöner und einem 1-Zoll-Softdome-Hochtöner pro Kanal.

Das ist aber noch nicht alles: Zwei Hochpegeleingänge, ein USB- und ein Toslink-Eingang gestatten den Anschluss externer Quellgeräte, ein Bluetooth-Empfänger ist ebenfalls an Bord – und außerdem lassen sich mit dem The+Record Player auch Schallplatten digitalisieren: Der A/D-Wandler kommt mit einem USB-Anschluss, sodass die digitalisierten Daten über einen PC oder ein Notebook abgenommen und weiterverarbeitet werden können.

Erhältlich ist der The+Record Player in den Gehäusefinishes Ahorn und Nussbaum sowie in einer Special Edition mit einem Carbon-Tonarm und dem Ortofon-Abtaster 2M Red.

Wer mag, kann auch gleich zum The+RP System greifen – hier ruht der Plattenspieler auf einem optisch genau abgestimmten Rack, in dem praktischerweise auch gleich Schallplatten platziert werden können.

Preise

+Audio The+Record Player: 1.799 Euro (mit Rack: 2.100 Euro)

+Audio The+Record Player Special Edition: 1.999 Euro (mit Rack: 2.300 Euro)

Kontakt

IDC Klaassen

Am Brambusch 22

44536 Lünen



Telefon: +49(0)231-9860-285

E-Mail: info@mkidc.eu

Web: https://idc-klaassen.com/