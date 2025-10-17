Am 24. und 25. Oktober 2025 lädt Aura HiFi in Essen-Rüttenscheid zu einem spannenden Hörvergleich ein: Im Mittelpunkt stehen verschiedene Tonabnehmer des japanischen Herstellers Audio-Technica – vom preisgünstigen Einstiegssystem bis zum Topmodell.

Der richtige Schliff?

In mehreren Hörsessions können Besucher direkt erleben, wie sich unterschiedliche Bauprinzipien, Nadelschliffe und Preisklassen klanglich bemerkbar machen. Unter praxisnahen Bedingungen lässt sich so nachvollziehen, welchen Einfluss der Tonabnehmer auf das analoge Klangbild tatsächlich hat – und wo sich mögliche Upgrades lohnen.

Eine interessante Gelegenheit also für alle Vinyl-Freunde, die ihr Wissen rund um das Thema Tonabnehmer vertiefen möchten oder einfach Lust auf intensives Musik-Hören haben.

Wann?

Freitag, 24. und Samstag, 25. Oktober 2025

Anmeldung

Bitte kurze Nachricht an info@aura-hifi.de

Kontakt

Aura HiFi

Rüttenscheider Straße 176

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-246 709 30

E-Mail: info@aura-hifi.de

Web: https://www.aura-hifi.shop/