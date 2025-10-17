News
fairaudio - HiFi Test Magazin für Stereo & High-End Audio
Demnächst im Test:

Sie sind hier:Startseite»News»Kleine Systeme, große Wirkung: Audio-Technica-Tonabnehmer-Workshop bei Aura Hifi in Essen
Billboard
ASR Audio Emotion seit 1980
News
Aura Hifi in Essen - das Ladenlokal von außen

Kleine Systeme, große Wirkung: Audio-Technica-Tonabnehmer-Workshop bei Aura Hifi in Essen

von | 17. Oktober 2025

Am 24. und 25. Oktober 2025 lädt Aura HiFi in Essen-Rüttenscheid zu einem spannenden Hörvergleich ein: Im Mittelpunkt stehen verschiedene Tonabnehmer des japanischen Herstellers Audio-Technica – vom preisgünstigen Einstiegssystem bis zum Topmodell.

Der richtige Schliff?

In mehreren Hörsessions können Besucher direkt erleben, wie sich unterschiedliche Bauprinzipien, Nadelschliffe und Preisklassen klanglich bemerkbar machen. Unter praxisnahen Bedingungen lässt sich so nachvollziehen, welchen Einfluss der Tonabnehmer auf das analoge Klangbild tatsächlich hat – und wo sich mögliche Upgrades lohnen.

Jörg Seiffert von Aura Hifi

Jörg Seiffert von Aura HiFi führt ein umfangreiches Portfolio in seinem Laden – im Oktober stehen die Tonabnehmer von Audio-Technica im Fokus

Eine interessante Gelegenheit also für alle Vinyl-Freunde, die ihr Wissen rund um das Thema Tonabnehmer vertiefen möchten oder einfach Lust auf intensives Musik-Hören haben.

Wann?
Freitag, 24. und Samstag, 25. Oktober 2025

Anmeldung
Bitte kurze Nachricht an info@aura-hifi.de

Kontakt

Aura HiFi
Rüttenscheider Straße 176
45131 Essen
Deutschland

Telefon: +49(0)201-246 709 30
E-Mail: info@aura-hifi.de
Web: https://www.aura-hifi.shop/

Billboard
Innuos - Trade-in and Level-UP