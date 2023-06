Audio-Technica Sound Burger: portabler Plattenspieler | News fairaudio

Mit einem kultigen Projekt meldet sich der Hersteller Audio-Technica via aktueller Pressemitteilung: Der „Sound Burger“ wird wieder einmal neu aufgelegt, ein in den 1980-er Jahren erstmals präsentierter portabler Schallplattenspieler mit integriertem Akku.

Audio-Technica Sound Burger: Klein, aber lecker …

Eigentlich sollte es nur eine Kleinauflage werden: Bereits im letzten Jahr, anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums, hatte Audio-Technica den Sound Burger in leuchtendem Rot angeboten. Der kleine und nur 900 Gramm leichte Plattenspieler war im Nu ausverkauft – und deshalb gibt es nun eine Neuauflage: zunächst in den Farbvarianten Schwarz und Weiß, im Sommer soll es außerdem eine Version in strahlendem Gelb geben.

Der Audio-Technica Sound Burger ist ein mobiler, riemengetriebener Plattenspieler, der 7- und 12-Zoll-Vinyl wiedergeben kann. Angetrieben wird er über einen Gleichstrommotor. Der Auflagedruck der Nadel wird über eine Feder reguliert, damit auch bei leichten Bewegungen des Geräts im Betrieb kein Verrutschen der Nadel zu befürchten ist. Der Plattenspieler kann sowohl kabellos (Bluetooth) betrieben als auch über eine 3,5-Zoll-Stereoklinke (Adapter Miniklinke/Cinch liegt bei) mit einem Verstärker verbunden werden.

Der integrierte Akku soll eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden ermöglichen, aufgeladen wird per USB-Ladekabel. Die Nadel des Tonabnehmers ATN3600L, natürlich ebenfalls aus dem Hause Audio-Technica, lässt sich austauschen.

Der portable Plattenspieler „Audio-Technica Sound Burger“ kostet 229 Euro.

Kontakt

Audio-Technica Deutschland GmbH

Peter-Sander-Straße 43c

55252 Mainz-Kastel

Deutschland

Telefon: +49(0)6134-25734-0

E-Mail: info@audio-technica.de

Web: https://www.audio-technica.com/de-de/