Der Hersteller Audio-Technica zählt mittlerweile über 60 Lenze, von Schaffensmüdigkeit fehlt freilich jede Spur. Jüngster Wurf der Japaner: Der vollständig manuelle Plattenspieler Audio-Technica AT-LP7X. Entwickelt für Vinyl-Fans mit einem Hang zur Reduktion auf das Wesentliche, will der Dreher klassisches Design mit technischer Präzision vereinen.

Konstruktion mit Fokus auf Resonanzkontrolle

Der Audio-Technica AT-LP7X basiert auf einem 40 Millimeter starken MDF-Gehäuse, das durch seine Materialdichte und Verarbeitung unerwünschte Vibrationen und Resonanzen weitgehend unterdrücken soll, heißt es bei Audio-Technica. Ergänzt wird das Chassis durch einen 20 Millimeter dicken Plattenteller aus Acryl. Der Plattenspieler nutzt einen vibrationsgedämpften Motor mit optischem Drehzahlsensorsystem, um eine konstante Rotation bei 33⅓ und 45 U/min sicherzustellen – die Kraftübertragung erfolgt klassisch via Riemen. Die federbasierten Standfüße sollen für zusätzliche Entkopplung vom Untergrund sorgen.

Aus guter Tradition …

Der J-förmige Aluminium-Tonarm greift optisch und funktional auf Designmerkmale früherer Audio-Technica-Plattenspieler zurück. Dank des zweiachsigen Kardanrings und der Präzisionslager erfolgten Tracking und Stabilität maximal reibungsarm, so Audio-Technica. Werkseitig ist der AT-VM95E-Tonabnehmer aus der hauseigenen VM95-Serie montiert – ein robustes Arbeitspferd, bei dem die Nadel durch höherwertige aus der gleichen Serie ausgetauscht werden kann.

Anpassung und Integration

Neben der Möglichkeit, vertikalen Abtastwinkel (VTA) und Anti-Skating individuell anzupassen, ist der Audio-Technica AT-LP7X mit einem integrierten Phono-Vorverstärker ausgestattet, der sowohl MM- als auch MC-Systeme unterstützt. Damit lässt sich der Plattenspieler flexibel in bestehende Anlagen einbinden – ob mit oder ohne separaten Phonoeingang.

Lieferumfang

Mitgeliefert werden ein Cinch-Kabel, ein Adapter für Singles mit 45 U/min sowie eine Staubschutzhaube. Standardmäßig kommt ein 16-g-Gegengewicht zum Einsatz, optional ist ein schwereres Gegengewicht für Tonabnehmerkombinationen bis 28,5 Gramm erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Plattenspieler Audio-Technica AT-LP7X ist ab sofort erhältlich – zum Preis von 799 Euro.

