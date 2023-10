IOTAVX, Buchardt Audio und Econik Speakers – diese Marken dürften den meisten Lesern von fairaudio wohlbekannt sein. Alle drei Marken zeichnen sich dadurch aus, dass sie vom umtriebigen baden-württembergischen Vertrieb Hifipilot für den deutschen Markt entdeckt oder in Eigenregie entwickelt wurden – und hierzulande im Direktvertrieb erhältlich sind.

Sämtliche Audiokomponenten lassen sich im Rahmen eines 30-tägigen Widerrufrechts zu Hause auf Herz und Nieren testen, sofern die Bestellungen online oder telefonisch erfolgen. Darüber hinaus bietet Hifipilot an seinem Stammsitz in Eisingen (Pforzheim) die Gelegenheit, die Lautsprecher und Elektronik persönlich in Augen- und Ohrenschein zu nehmen – und die Komponenten der Wahl unmittelbar in den eigenen Hörraum zu entführen.

Neues Hifi-Studio in Berlin

Für all jene, denen die zweite Möglichkeit bisher zu weit entfernt erschien, gibt es nun einen Grund zur Freude: Besucher des neuen Berliner Showrooms „Audio Schöneweide“ erwarten nicht nur erschwingliche Audiolösungen oben genannter Marken, sondern auch ausgesuchte Highend-Preziosen von Aavik, Ansuz und Axxess. Das Team des neuen Studios verspricht erstklassige Beratung sowie eine entspannte Atmosphäre, nicht zuletzt dank des Umstandes, dass sich Hörtermine individuell vereinbaren lassen.

Das erste Event bei Audio Schöneweide …

… ist für den 25. November geplant: Vertreter und Entwickler der genannten Marken geben sich ein Stelldichein, um Gespräche und Diskussionen rund um das Thema HiFi zu führen. Selbstverständlich dürfen die Ohren nicht nur für den fachlichen Austausch aufgesperrt werden, sondern vor allem auch für hochwertige Klangdarbietungen. Weitere Details folgen …

Als kleiner Vorgeschmack hier unsere Testberichte zu Audiolösungen von IOTAVX, Buchardt Audio und Econik Speakers.

Kontakt

Audio Schöneweide

Bruno-Bürgel-Weg 69-81 (Gebäude 7C)

12439 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-34626957

E-Mail: info@audio-schoeneweide.de

Web: https://www.audio-schoeneweide.de/