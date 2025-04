Zum Abschied der High End aus dem Münchener MOC – die Messe zieht ab 2026 nach Wien – bringt der Hamburger Vertrieb Audio Reference ein außergewöhnliches Highlight an den Start: Im Atrium 3.1, Raum C112, wird eine der weltweit exklusivsten HiFi-Anlagen öffentlich vorgeführt – mit einem Gesamtwert von rund drei Millionen Euro. Die Präsentation findet in einem speziell dafür gestalteten „Konzertsaal“ statt, dessen Akustik mit hochwertigen Absorbern und Diffusoren von Vicoustic (siehe Test Vicoustic Akustik-Elemente) optimiert wurde. Der Zugang zu den Vorführungen ist ausschließlich mit einem Ticket möglich – die Plätze sind limitiert.

Das Starensemble

Im Mittelpunkt steht ein kompromissloses High-End-Setup aus hochkarätigsten Komponenten: Für die Schallwandlung kommen Wilson Audios WAMM Master Chronosonic zum Einsatz, unterstützt von zwei Thor’s Hammer-Subwoofern für die tiefsten Frequenzbereiche. Die digitalen Quellsignale entspringen der Vivaldi-Serie von dCS, während die Vinylwiedergabe VPI mit seinem Direct Drive übernimmt. Vier Relentless-Monoblöcke von Dan D’Agostino besorgen die feudale Leistungsverstärkung, kombiniert mit dem dazugehörigen Relentless-Vorverstärker. Die Verkabelung entstammt vollständig der Odin-Serie von Nordost, eine der bekanntesten High-End-Kabel-Serien überhaupt. Das Starensemble darf dabei auf Racks von Bassocontinuo ruhen, denen nicht nur eine optische, sondern freilich ebenso akustisch entscheidende Rolle zukommt.

Ticket sichern …

Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich bereits im Vorfeld per E-Mail an info@audio-reference.de für die exklusiven Vorführungen anmelden. Während der Messetage selbst sind ebenfalls Tickets am Stand von Audio Reference erhältlich – jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Kontakt

Audio Reference

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40–53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/