Audio Reference auf den Norddeutschen Hifi-Tagen 2026

Hier gibt es keine halben Sachen: Mit aufwendig kuratierten Vorführsystemen nutzt Audio Reference die Norddeutschen HiFi-Tage 2026 wieder mal als Bühne für kompromissloses High-End. Neben zwei Stereo-Setups und einem dedizierten Heimkino wartet in Hamburg auch eine exklusive Messepremiere.

High-End im Herzen Hamburgs

Am 31. Januar und 1. Februar 2026 finden im Hamburger Hotel Le Méridien Hamburg erneut die Norddeutschen HiFi-Tage statt. Der High-End-Vertrieb Audio Reference ist auch in diesem Jahr mit mehreren anspruchsvoll zusammengestellten Vorführsystemen vertreten und nutzt die Messe, um ausgewählte Marken und aktuelle Entwicklungen praxisnah zu präsentieren.

Premiere!

Ein besonderer Fokus liegt auf einer exklusiven Messepremiere. Erstmals werden die neuen Mono-Endstufen von VTL öffentlich vorgeführt. In Kombination mit den Wilson Audio Alexx V soll das Setup das klangliche Potenzial der neuen Verstärker unter realistischen Hörbedingungen demonstrieren. Für die analoge Quelle zeichnet ein Plattenspieler von SME verantwortlich, während die komplette Signalkette mit Kabeln von Nordost realisiert wird.

Englisch-amerikanische Freundschaft

Ein weiteres Stereo-System bietet die Möglichkeit, Lautsprecher von Wilson Audio in einer kompakteren Ausprägung zu erleben. Die Wilson Audio Sabrina V (Test ist gerade in der Mache) spielen hier zusammen mit dem Dan D’Agostino Pendulum sowie digitalen Zuspielern von dCS. Das System ist im Raum „Level 6“ aufgebaut und richtet sich an Besucher, die die charakteristische Klangästhetik der Marke unter praxisnahen Bedingungen kennenlernen möchten.

Für Cineasten

Auch das Thema Heimkino nimmt einen festen Platz im Messeauftritt ein. Audio Reference kombiniert Lautsprecher der A-Serie von Perlisten (ebenfalls im Test gerade) mit Subwoofern von Velodyne Acoustics. Als Zuspieler dient der Magnetar UDP900 MKII, der eine breite Formatunterstützung inklusive 4K/60 Hz, HDR10+ und Dolby Vision bietet. Racks von Bassocontinuo ergänzen das Setup und unterstreichen den durchgängig hochwertigen Anspruch der Präsentation.

Reservierung sichern

Wer sich einen der begehrten Plätze ergattern möchte, der kann unter diesem Link eine kostenfreie Reservierung sichern.

Wann?

Samstag, 31.01.2026, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 01.02.2026, 10 – 16 Uhr

Wo?

Le Méridien Hamburg, „Level 6“

An der Alster 10 | 20099 Hamburg

Kontakt

Audio Reference

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40–53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/