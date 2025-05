Am 24. und 25. Juni 2025 finden in Heilbronn die vierten Solution Days des Vertriebsunternehmens Audio Pro, das unter anderem für Marken wie Genelec sowie die Pro-Linien von JBL und AKG bekannt ist, statt. Die Veranstaltung im firmeneigenen Solution Center richtet sich vor allem an Fachbesucher aus den Bereichen AV-Integration und Medientechnik sowie an professionelle Anwender aus der Audiobranche.

Audio Pro Solution Days 2025: Programm

Im Fokus der Veranstaltung stehen technische Neuerungen, praxisbezogene Anwendungen und natürlich auch der persönliche Austausch. Erwartet werden zahlreiche Live-Demonstrationen, Fachvorträge und Produktausstellungen.

Vertreten sind unter anderem Systeme wie das BSS OMNI von Soundweb, Line-Arrays der JBL VTX-A6- und SRX-900-Serie, Genelecs UNIO-PRM-Referenzmonitore sowie Steuerungslösungen von AMX mit Node-RED-Integration. Weitere Themenfelder sind Auracast-gestützte Audioübertragung, immersive Klangformate, Konferenztechnik und Mediensysteme der nächsten Generation.

Highlights

Das begleitende Vortragsprogramm beleuchtet sowohl technische Entwicklungen als auch Fragen der Unternehmenspraxis:

11:30 Uhr: Florian Sedlmayer über zeitgemäße Strategien im Recruiting

12:30 Uhr: Bjorn VanMunster (Harman) zum Potenzial immersiver Audiolösungen

14:00 Uhr: Ed Beck (Bluetooth SIG) mit einem Überblick zu Auracast

15:00 Uhr: Nik Gledic mit Ansätzen zum kundenzentrierten Vertrieb

16:30 Uhr: Dennis Schnichels (DIY Studios) zur Musikproduktion im Detail

Ein humorvoller Akzent folgt am Dienstagabend (17:45 Uhr): Der Musikwissenschaftler und Kabarettist „Dr. Pop“ verbindet musikalisches Wissen mit unterhaltsamer Bühnenperformance. Im Anschluss ist ein informeller Ausklang bei Speisen und Getränken geplant.

Ablauf und Sonderaktionen

Der erste Veranstaltungstag bietet neben dem Vortragsprogramm und den Produktdemos auch Gelegenheit zum Netzwerken. Am zweiten Tag stehen individuelle Beratung und Hands-on-Sessions mit Herstellern wie Solid State Logic (SSL), Genelec, Televic und weiteren im Mittelpunkt.

Ein Sonderverkauf von Ausstellungs- und Vorführgeräten findet am 24. Juni von 13:00 bis 17:00 Uhr statt. Angeboten werden Einzelstücke zu reduzierten Preisen – eine frühzeitige Teilnahme wird empfohlen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.audiopro.de/solutiondays, die direkte Registrierung erfolgt hier.

Wann?

Dienstag, 24. Juni 2025, 10 – 23 Uhr

Mittwoch, 25. Juni 2025, 10 – 15 Uhr

Wo?

Audio Pro Solution Center

Pfaffenstr. 25 | 74078 Heilbronn

Kontakt

Audio Pro

Pfaffenstraße 25

74078 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-2636 400

E-Mail: info@audiopro.de

Web: https://www.audiopro.de/