Ein alter Tontechniker-Kalauer geht so: „Stereo macht doppelt froh.“ Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn es gibt sowohl Aficionados, die viel Geld in hochkarätige Mono-Wiedergabe investieren als auch Menschen, die von neuen, immersiven Formaten fasziniert sind. Um Letztere dreht sich eine spannende Veranstaltung in Heilbronn.

Immersive Forum 2024: Programm und Themen

Das Immersive Forum in Heilbronn ist eine zweitägige Veranstaltung, die sich an alle diejenigen richtet, die sich für Klangkonzepte jenseits klassischer Stereofonie interessieren. Daher betont der Veranstalter auch in seiner Pressemitteilung, dass nicht nur Branchenprofis willkommen sind, sondern jeder, der einmal über den Tellerrand schauen bzw. hören möchte.

Das Vortragsprogramm umfasst unter anderem immersive Mixingtechnologien, Audioanwendungen für Augmented Reality, Chancen und Herausforderungen immersiver Livebeschallung, aber auch die besonderen Dimensionen immersiver Musikaufzeichnung und -wiedergabe in unterschiedlichen Musikrichtungen: von Klassik bis Heavy Metal. Weitere Themen sind Gaming-Audio, Mikrofonie oder Beschallung in ungewöhnlichen Umgebungen wie Freizeitparks. Einen Link zur Registrierung sowie das volle Programm, dessen Umfang unsere Newsmeldung sprengen würde, finden Sie auf der Website des Veranstalters Audio Pro.

Zwischen den Vorträgen – bei denen es zahlreiche spannende Hörbeispiele geben soll – findet sich sicherlich auch genügend Zeit, interessante Gespräche zu führen. Außerdem gibt’s am ersten Abend ein Get-together mit Speis und Trank.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahme am Immersive Forum ist kostenpflichtig. Wer das volle Paket wünscht (beide Tage, Abendessen am ersten Tag), zahlt 150 Euro. Wer nur an einem von beiden Tagen teilnehmen möchte, zahlt 90 Euro. Für Studierende, Azubis und Schüler gibt es 50 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.

Wann?

Dienstag, 8. Oktober 2024, 10 – 21 Uhr

Mittwoch, 9. Oktober 2024, 10 – 16 Uhr

Kontakt

Audio Pro

Pfaffenstraße 25

74078 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-2636 400

E-Mail: info@audiopro.de

Web: https://www.audiopro.de/