Audio Physic und AVM laden zum exklusiven Hörevent ins HiFi-Forum Baiersdorf

Wenn zwei Urgesteine der deutschen High-End-Szene gemeinsame Sache machen, dürfen sich HiFi-Enthusiasten auf etwas Besonderes gefasst machen. Am 21. und 22. August 2026 laden Audio Physic und AVM zu einem gemeinsamen Event ein, bei dem das Zusammenspiel erstklassiger Lautsprecher und hochkarätiger Elektronik in unterschiedlichen Leistungsklassen demonstriert werden soll. Der Ort des Geschehens: Das HiFi-Forum Baiersdorf, also eben jener Fachhändler, dem wir erst jüngst einen Besuch abstatteten.

Aus erster Hand

Das Event deckt ein breites Spektrum ab – von wohnraumfreundlichen Komplettlösungen bis hin zu veritablen High-End-Türmen. Mit dabei sind nicht nur spannende Neuheiten wie die Stream Line-Serie oder die Recotec-Upgrades von Audio Physic, sondern mit Chefentwickler Manfred Diestertich und AVM-Vertriebsleiter Reiner Pohl auch prominente Köpfe für den Fachsimpel-Talk aus erster Hand.

Von All-in-One bis zur kompromisslosen Referenzkette

Der Einstieg in die Oberklasse beginnt ab 9.000 Euro, wo Audio-Physic-Schallwandler mit den bewährten All-in-One-Streaming-Verstärkern von AVM (u. a. Evolution CS 5.3 und die veredelte Black Edition mit Röhrenstufe – unser Testbericht der Black Edition kommt alsbald!) kombiniert werden.

Im Bereich bis 35.000 Euro spielen Setups aus der neu überarbeiteten Reference-Linie von Audio Physic an AVM-Referenz-Streaming-Verstärkern wie dem Ovation CS 8.3 S.

Die Spitze stellen schließlich Anlagen aus Einzelkomponenten dar – die sich im Preisbereich von 30.000 bis 75.000 Euro bewegen. Hier bespielt unter anderem Audio Physics neuer Referenzlautsprecher Cardeas (inklusive Q-SET & Recotec-Chassis-Upgrade) sowie die Topmodelle Codex und Avantera den Raum, während AVM mit dem Referenz-Vollverstärker Ovation ASXL und der PH 8.3-Phono-Vorstufe vertreten ist.

Weitere Informationen zum Event finden Sie auf der Webseite des HiFi-Forum Baiersdorf – bitte hier entlang.

Wann?

Freitag, 21. August 2026 von 13:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 22. August 2026 von 10:00 bis 17:00 Uhr