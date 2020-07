Wie die Zeit vergeht: Der im Sauerland gelegene Hersteller Audio Physic feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum. Grund genug für die Briloner, ihre drei Erfolgsmodelle Avanti, Tempo und Step in einer überarbeiteten Form aufzulegen. Dem Jubiläum entsprechend erhalten alle Modelle zusätzlich eine 35 in ihrem Namen.

Die Audio Physic Avanti 35 (mittig im Bild oben) sei, so heißt es bei Audio Physic, schon immer ein „perfekter Allrounder“ gewesen. Nun bekam sie eine neue Frequenzweiche und einen neuen Tieftöner verpasst, unsichtbar realisiert als Basseinschub. Auch die Mitteltonkammer sei überarbeitet worden – ihre neue Wabenkonstruktion soll das Klangbild noch weiter definieren und in Verbindung mit dem neuen Basstreiber eine etwas druckvollere Wiedergabe mit sich bringen. Bei alledem ist die Avanti 35 auch in Hochglanz-Holzausführungen (siehe unten) ab Spätsommer 2020 erhältlich, mit Glasoberflächen hingegen ab sofort lieferbar.

Bei der Audio Physic Tempo 35 (rechts im Aufmacherbild) wurden Frequenzweiche, Anschlussterminal und Mitteltöner verbessert. Außerdem hat sie – auf vielfachen Kundenwunsch, heißt es – eine neue, magnetisch haftende Frontabdeckung bekommen. Sie ist ab Spätsommer in den Farben Schwarz und Weiß (jeweils Hochglanz) sowie Walnuss und Ebony verfügbar.

Das kleinste Modell, die kompakte Audio Physic Step 35, kommt ebenfalls mit neuen Treibern, neuer Frequenzweiche sowie einem verbesserten Anschlussterminal: Insbesondere sei jetzt die Basswiedergabe noch souveräner, so die Pressemitteilung. Auch sie ist ab dem Spätsommer in Schwarz- und Weiß-Hochglanz, Walnuss und Ebony erhältlich.

Preise:

Audio Physic Step 35 Kompaktlautsprecher Ebony, Walnuss: 2.490 Euro

Audio Physic Step 35 Kompaktlautsprecher Schwarz, Weiß – jeweils in Hochglanz: 2.690 Euro

Audio Physic Tempo 35 Standlautsprecher Ebony, Walnuss: 5.490 Euro

Audio Physic Tempo 35 Standlautsprecher Schwarz, Weiß – jeweils in Hochglanz: 5.990 Euro

Audio Physic Avanti 35 Standlautsprecher Glas-Weiß oder -Schwarz, Walnuss, Ebony: 6.490 Euro

Audio Physic Avanti 35 Standlautsprecher Ebony-Hochglanz, Rosenholz-Hochglanz, Glas-Sonderfarben: 6.890 Euro

Kontakt

Audio Physic GmbH

Almerfeldweg 38

59929 Brilon

Deutschland

Telefon: +49(0)2961-96 17 15

E-Mail: info@audiophysic.de

Web: https://www.audiophysic.com