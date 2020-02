Fast 30 Jahre am Markt, Vollsortimenter mit umfangreich-highendigem Portfolio ­und hoher Fertigungstiefe am Firmenstandort in West Sussex, die nach eigenem Bekunden bis zu den Kabeln und Lautsprecherchassis reicht: Wer Produkte des englischen Audiospezialisten Audio Note schon immer mal intensiv hören wollte, bekommt dazu nun bei Hifi auf dem Bauernhof Gelegenheit. Im Oberallgäu, genauer in Altusried, findet nämlich vom 14. bis 15. März 2020 eine Hausmesse statt.

Audio Note plant illustre Komponenten wie den Röhrenvollverstärker-Klassiker Meishu Tonmeister (9.780 Euro), die Lautsprecher AN-E-spe HE (10.000 Euro), den neuen Cobra-Vollverstärker (3.360 Euro) sowie den Plattenspieler TT3 (7.600 Euro mit IO1 und S4-Übertrager) an den Start zu bringen.

Weitere Informationen für Neugierige gibt’s bei Stefan Wörmer vom hiesigen Audio-Note-Vertrieb (Kontaktdaten unten), der zudem verheißt: „Wenn’s rechtzeitig klappt, kommt außerdem der neue CD 5.1 (24.000 Euro) zum Einsatz!“

Doch damit nicht genug: Am Messevorabend (13. März) wird, so die Pressemitteilung, „Ausnahme-Cellist Vincent Bélanger“ ein Solo-Konzert darbieten. Wer den „musikalischen Botschafter von Audio Note“ live erleben möchte, kann Eintrittskarten (die Veranstaltung ist auf 70 Tickets limitiert) unter mail@hifi-bauernhof.de oder telefonisch bei Hifi auf dem Bauernhof (08373-7019) reservieren. „Es wird ein magischer Abend werden – so viel ist sicher!“, versprechen die Veranstalter.

Was & wo?

Konzert und Hausmesse bei Hifi auf dem Bauernhof

Äußere Kemptener Straße 3 | 87452 Altusried

Wann?

13. März: Cello-Konzert Vincent Bélanger

14 + 15. März: Hausmesse

Kontakt

Audio Note Deutschland

Soltauer Straße 44

29646 Bispingen

Deutschland

Telefon: +49(0)5194-5050599

E-Mail: stefanwoermer@googlemail.com

Web: https://www.audionote-deutschland.de