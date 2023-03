Audio Note AX One und Two Lautsprecher | News fairaudio

Der britische Hersteller Audio Note hat ein umfangreiches Portfolio aus digitalen wie analogen Komponenten, Verstärkern, Lautsprechern und Kabeln aufgebaut – und kann damit guten Gewissens als Vollsortimenter bezeichnet werden. Nun haben die Briten neue Lautsprecher im Gepäck bzw. eine verbesserte Neuauflage ihrer AX-Serie.

Audio Note AX One und Two: Konstruktion und technische Daten

Es handelt sich bei den Lautsprechern um kompakte Zweiwege-Modelle. Der Audio Note AX One bringt 5 Kilogramm auf die Waage, hat einen Wirkungsgrad von 87 dB/W/m und ist mit einem kleinen ¾-Zoll-Kalottenhochtöner sowie einem 5-Zoll-Tiefmitteltöner mit Papiermembran ausgestattet. Der Bassreflexport spielt nach vorne. Der etwas größere Audio Note AX Two wiegt 7 Kilogramm und weist einen höheren Wirkungsgrad von 89 dB/W/m auf. Beim AX Two kommt zwar der gleiche Hochtöner zum Einsatz wie beim Schwestermodell, jedoch ein größerer 6-Zoll-Tiefmitteltöner – der wiederum von einem nach hinten ventilierenden Bassreflexsystem Unterstützung erfährt.

Beide Lautsprecher, die übrigens in Österreich gefertigt werden, sind in den Furniervarianten Walnuss und Esche Schwarz erhältlich.

Außerdem kündigt Audio Note noch einen Standlautsprecher namens AX an – hierüber gibt es allerdings aktuell noch keine weiteren Informationen.

Preise:

Audio Note AX One: 2.500 Euro

Audio Note AX Two: 3.750 Euro

Kontakt

Audio Note Deutschland

Max Planck Straße 6

85609 Aschheim



Telefon: +49(0)89-90422466

E-Mail: sw@audionote-deutschland.de

Web: https://www.audionote-deutschland.de