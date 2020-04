Audio Magic hat ab sofort eine neue Feinsicherung im Programm: Das neue Modell heißt Premier Ultimate und wird von Audio Magic als Verbesserung des bisherigen Top-Modells „Beewax Ultimate“ (wir berichteten) angepriesen. Auch in der neuen Audio Magic Premier Ultimate werde – wie schon bei der Vorgängerin – zur Resonanzoptimierung Bienenwachs eingesetzt.

Zitat Entwickler J. Ramsey: „Ich dachte, ich könnte die ursprüngliche Ultimate nicht mehr verbessern, aber ich habe es geschafft. Die neue Premier Ultimate hat mehrere Upgrades.“ Da wären etwa sogenannte „Black-Out- und SHD-Füllungen für eine bessere Rauschunterdrückung“ zu nennen sowie eine „Full Wave i-Core-Technologie“ und ein „verbesserter Nano-Streaming-Prozess“.

Was sich reichlich kryptisch liest, soll sich bei Anwendung in entsprechenden Komponenten klanglich in einer verbesserten Detailwiedergabe, mehr Transparenz und Dynamik sowie einer weitläufigeren virtuellen Bühne niederschlagen.

Danyel Rondthaler vom deutschen Vertrieb SoReal Audio gibt zu, dass er teils sehr, sehr skeptische Kundenanfragen zu den Audio-Magic-Feinsicherungen bekomme – gleichzeitig gebe es aber von denen, die es ausprobiert hätten, kaum Beschwerden, geschweige denn Rücksendungen. Für Rondthaler besitzen die Sicherungen von Audio Magic „ganz klar Komponentenstatus und sind ein Muss für jeden ambitionierten Musikliebhaber“.

Die kleine Komponente „Premier Ultimate“ hat freilich ihren Preis: 299 Euro/Stück

Kontakt

SoReal Audio Vertrieb

Aresinger Straße 36

86561 Unterweilenbach



Telefon: +49(0)8445-2670030

E-Mail: info@soreal-audio.de

Web: www.soreal-audio.de