Ein verlockendes Leistungsversprechen gibt der italienische Hersteller Audio Analogue zum Jahresbeginn: Mit der ABsolute PA Mono wird eine kraftvolle Monoendstufe angekündigt, die im Class-AB-Betrieb arbeitet – und das absolut highendig, was auch die besondere Schreibweise („ABsolute“) erklärt …

Souverän

Der Class-AB-Motor des Audio Analogue ABsolute PA Mono ist für eine Ausgangsleistung von bis zu 500 Watt an 8 Ohm (800 Watt an 4 Ohm) gut, was nicht nur eine souveräne Grobdynamik verheißt, sondern auch genügend Pegelreserven für wohl fast alle erdenklichen Anwendungsfälle.

Mehr als Muskeln …

Doch highendige Verstärker zeichnet ja mehr aus als schiere Kraft: Für authentisch reinen Sound wappnen sich die Monos mit einer vollsymmetrischen Schaltung und verzichten auf globale Gegenkopplung, die unter anderem zwar auf eine niedrige Ausgangsimpedanz einzahlt, der klanglich aber oft ein „technischer Beigeschmack“ nachgesagt wird. Alle Signalstufen rekrutierten sich laut Hersteller aus diskreten Bauelementen, was eine besonders kohärente Klangsignatur und ebenfalls eine natürliche Wiedergabe befördere. Die überdimensionierte Stromversorgung des Audio Analogue ABsolute PA Mono soll zudem auch bei niedriger Lautsprecherimpedanz eine stabile Leistungsabgabe sicherstellen.

Exklusiv

Zugespielt wird kompromisslos ausschließlich symmetrisch per XLR, und auch ansonsten geht es exklusiv zu: Jedenfalls wusste bereits der Vollverstärker Audio Analogue ABsolute mechanisch zu begeistern. Zudem arbeite die Verstärkerelektronik, so Audio Analogue, auf Basis der Segesta-Struktur, die bereits in der Anniversary-Serie implementiert wurde. Die Brückenausgangsstufe beinhaltet zwölf Transistorpaare, die jeweils bis zu 200 Watt umsetzen können. Und natürlich sollen auch die Kondensatoren und Widerstände („Military grade“) höchsten Audioansprüchen genügen. Der Frequenzgang ist mit 10 Hertz bis 200 Kilohertz bei maximal 3 Dezibel Abweichung deklariert, was nicht zuletzt für eine tadellos schnelle Schaltung spricht. Das Signal-Rausch-Verhältnis liegt laut Datenblatt bei highendigen 118 dB und der Dämpfungsfaktor bei kontrollierten, aber nicht „harten“ 45 (bei 8 Ohm Last).

Handwerk aus der Toskana

Wie bereits andere Modelle der Serie, folgt auch der ABsolute PA Mono dem zurückhaltenden Industriedesign von Audio Analogue. Hochwertige Materialien und eine Fertigung mit handwerklichem Anspruch sollen dabei die Philosophie des Hauses widerspiegeln. Nicht zuletzt sind ein stabiles Rack oder zwei leidensfähige Gerätebasen empfehlenswert: Die monophonen Wonneproppen wiegen 50 Kilogramm, pro Kanal versteht sich.

Preis & Verfügbarkeit

Der Preis der neuen Monoverstärker Audio Analogue ABsolute PA Mono beträgt rund 45.000 Euro für das Stereo-Paar. Die Amps sind ab sofort verfügbar.

PS: Lesen Sie gerne auch unseren brandneuen Test der Vor-End-Kombi AA100DM/Bellini Anniversary von Audio Analogue – und auch die weiteren Tests zu diesem Hersteller.

Kontakt

Audio Analogue | AF Group SRL

Via Cesare Battisti 126G

51015 Monsummano Terme

Italien

Telefon: +39(0)572-030964

E-Mail: info@afgroupsrl.com

Web: https://www.audioanalogue.com/de/