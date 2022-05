In Rosenheim bei München sitzt der Hersteller AudiaZ, der ambitionierte Lautsprecher mit erheblichem technischen Aufwand entwickelt und herstellt. Einer aktuellen Pressemitteilung zufolge wird das Spitzenmodell namens Opera Grandezza nun mit neuen Treibern ausgestattet.

AudiaZ Opera Grandezza: Diamantmembranen für Mittel- und Hochton

Ab sofort, so heißt es in der Pressemitteilung, wird die AudiaZ Opera Grandezza mit neuen Treibern angeboten, wobei man in dieser Sache nach wie vor dem Kölner Hersteller Accuton vertraut. Bei der Entwicklung der neuen Mittel- und Hochtontreiber mit Diamantmembranen sei mit dem Freiburger Fraunhofer-Institut kooperiert worden.

Den Tieftonbereich der Grandezza-Standlautsprecher bestellen zwei 22-cm-Basstreiber mit Keramiksandwichmembran. Für den Mittelton der Dreiwegler zeichnet ein neuer Treiber mit einer 9-cm-Diamantmembran sowie einem 12,4-cm-Korb verantwortlich. Gegenüber dem Vorgängermodell habe man den Antrieb optimiert, außerdem soll eine größere Zentrierspinne für mehr Hub bei gleichzeitig weniger Verzerrungen sorgen. Im Hochtonbereich setzt AudiaZ bei seiner Opera Grandezza ebenfalls auf edlen Kohlenstoff, dort sorge ein 30-mm-Treiber für beste Durchzeichnung und Langzeittauglichkeit.

Wer mag, kann jedoch auch weiterhin die AudiaZ Opera mit Keramikmitteltöner sowie wahlweise mit Keramik- oder Diamanthochtöner ordern.

Die „Grandezza-Vollversion“ der Opera mit Diamant-Hochtöner und -Mitteltöner wiegt pro Stück 56 Kilogramm und kommt mit einem Wirkungsgrad von 89,5 dB/W/m sowie einer empfohlenen Verstärkerleistung von mindestens 50 Watt; sie ist in drei Oberflächenausführungen erhältlich: Pearlgloss Black, Peargloss White und Golden Ebony Highgloss.

Wer den edlen Lautsprecher live erleben möchte, der kann dies auf der High End 2022 in München tun – dort ist das AudiaZ-Team im Raum F229 anzutreffen.

Lesen Sie hier unsere Rezension der Audiaz Cadenza.

Preise:

AudiaZ Opera Grandezza Standard: 48.000 Euro

AudiaZ Opera Grandezza mit Keramikmitteltöner und Diamanthochtöner: 66.800 Euro

AudiaZ Opera Grandezza mit Diamant-Mittel-Hochtöner: 168.000 Euro

Kontakt

AudiaZ

Niederdonauweg 10

83024 Rosenheim

Deutschland

Telefon: +49 803133738

E-Mail: info@audiaz.de

Web: https://audiaz.de/