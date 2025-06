Der estnische Hersteller Audes ist unter HiFi-Enthusiasten für seine Trenntrafos und Lautsprecher bekannt. Nun stellt das Unternehmen zwei neue Power Conditioner vor, die sich der Stromversorgung von High-End-Audioanlagen widmen. Mit dem Audes TT-1700 DC und dem größeren TT-3200 DC sollen klangschädliche Störungen aus dem Stromnetz effektiv gefiltert und geglättet werden. Audes verfolgt dieses Ziel durch den konsequenten Einsatz von Trenntransformatoren mit Softstart-Funktion und vorgelagerten DC-Blockern.

Audes Power Conditioner der TT-Serie

Im Gegensatz zu den Modellen der ST-Serie setzen die beiden Conditioner der neuen TT-Linie zwei separate, symmetrische Trenntransformatoren ein: einen großen Haupttransformator, etwa für leistungshungrige Endverstärker, und einen zweiten für empfindliche Quellgeräte beziehungsweise Komponenten mit Schaltnetzteil. Diese Trennung soll unerwünschte Rückwirkungen zwischen den Geräten verhindern und so ideale Bedingungen für eine stabile und störungsarme Spannungsversorgung bieten.

Die beiden Transformatoren im Audes TT-1700 DC sind zusammen für 1700 VA (1500 VA plus 200 VA) gut, während der Audes TT-3200 DC mit insgesamt 3200 VA (3000 VA plus 200 VA) deutlich mehr Reserven bietet – ideal für aufwendigere Anlagen mit höheren Leistungsanforderungen. Beide Modelle bieten acht Ausgänge, jeweils vier pro Trafo, und sind mit „robusten, audiophilen Komponenten“ aufgebaut, so der Hersteller.

Integrierter DC-Filter und sanftes Hochfahren

Beide Conditioner sind mit einem integrierten DC-Blocker ausgestattet, der Gleichstromanteile aus dem Netzstrom entfernt. Diese Gleichspannungsanteile sind oft für brummende Trafos verantwortlich. Eine Softstart-Funktion sorgt zudem dafür, dass die verbauten Transformatoren beim Einschalten nicht mit einem plötzlichen hohen Stromimpuls „starten“.

Gewichtig

Neben der reinen Leistungskapazität unterscheiden sich Audes TT-1700 DC und TT-3200 DC auch in Größe und Gewicht. Der TT-1700 DC bringt es auf rund 30 Kilogramm, der TT-3200 DC auf 37 Kilogramm.

Preise:

Audes TT-1700 DC: 5.300 Euro

Audes TT-3200 DC: 6.500 Euro

Kontakt

TCG Handels GmbH

Döppers Esch 7a

48531 Nordhorn



Telefon: +49(0)5921-7884927

E-Mail: info@tcg-gmbh.de

Web: https://www.audes.de/