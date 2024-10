Der ATR-Audio-Trade-Vertrieb führt ebenso zahlreiche wie spannende Marken im Programm – doch nicht nur das: Regelmäßig lädt das Team zu interessanten Veranstaltungen ein. Unter anderem gibt es im November ein Aufeinandertreffen von David und Goliath im highfidelen Sinne zu erleben.

Audio Trade Veranstaltungen: Messen, Vorführungen und mehr

Das Veranstaltungsprogramm von ATR – Audio Trade ist umfangreich und vielschichtig. Man lädt gerne Fachleute und Vertreter anderer Unternehmen ein und pflegt den Austausch in der Hifi-Branche. Wer mag, kann sich hier einen vollständigen Überblick über die Audio-Trade-Aktivitäten verschaffen.

Aktiv versus passiv, klein gegen groß …

Besonders spannend dürfte der Vergleich „David gegen Goliath“ sein, wie es das Audio-Trade-Team augenzwinkernd nennt. Am dritten Novemberwochenende werden an zwei Locations recht unterschiedliche (auch preislich) Ketten aufgebaut.

Der Goliath ist an dieser Stelle der große Aktivlautsprecher SCM150ASL von ATC im Verbund mit dem Linn-Analoglaufwerk Klimax und dem Linn-Streamer New Klimax DSM. Der Gesamtwert dieser Kette dürfte knapp sechsstellig sein. Als Kontrapunkt – oder David – treten die passiven Lautsprecher ATC SCM 7, 11 und 19 an, befeuert vom All-in-One-Player Naim Unity Nova. Das „Duell“ ist zu bestaunen im Veranstaltungsraum Villibald zu Nürnberg.

Weitere sehr unterschiedliche Paarungen gibt es dann im Hifistudio Nürnberg zu erleben – unter anderem mit dem ATC SCM50 in passiver wie aktiver Ausführung sowie dem passiven SCM20 mit Elektronik von Copland.

Die Locations

Beide Locations – das Hifistudio Nürnberg und das „Villibald“ – sind fußläufig (400 Meter) voneinander entfernt. Freuen Sie sich also auf spannende Hörvergleiche, unterbrochen von einem erfrischenden Spaziergang!

Wann?

Freitag, 15.11.2024, 14 – 19 Uhr

Samstag, 16.11.2024, 10 – 16 Uhr

Sonntag, 17.11.2024, 10 – 16 Uhr

Wo?

Villibald

Pirckheimerstr. 32 | 90408 Nürnberg

Hifistudio Nürnberg

Krelingstr. 53 (Eingang Schweppermannstraße) | 90408 Nürnberg

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/