Atlas Cables in Deutschland bei EarAudio

Der in Schleswig-Holstein ansässige, anglophil-audiophile Vertrieb EarAudio baut sein Portfolio weiter aus und verantwortet ab sofort die Deutschlanddistribution für Atlas Cables. Mit dem schottischen Hersteller ergänzen die Nordlichter ihr Angebot rund um hochwertige britische HiFi-Komponenten um einen international renommierten Spezialisten für Audio- und Stromkabel.

Seit 26 Jahren im Dienste des guten Klangs

Atlas Cables wurde im Jahr 2000 in Kilmarnock gegründet und ist bis heute ein unabhängiges, britisch geführtes Unternehmen. Entwicklung und Fertigung erfolgten größtenteils im eigenen Haus, so der Hersteller – vom Leiterdesign über Steckverbindungen bis hin zu Isolationsmaterialien. Dieser konsequente Inhouse-Ansatz ermöglicht eine präzise Qualitätskontrolle und eine klare technologische Handschrift, die sich durch das gesamte Sortiment ziehen soll.

Schottische Spezialitäten

Zum Einsatz kommen unter anderem kaltverschweißte Kontaktverbindungen, speziell abgestimmte Leitergeometrien sowie hochwertige Materialien wie OFC- und OCC-Kupfer. Bei den Isolatoren geht Atlas eigene Wege und nutzt mikroporöses PTFE, um Verluste und unerwünschte Einflüsse auf das Signal zu minimieren. Ergänzt wird dies durch proprietäre Lösungen wie das „Dual-Drain“-Schirmungssystem und die firmeneigenen Grun-Anschlüsse, die eine saubere Erdung und stabile Signalführung unterstützen sollen.

Familienbande

Das Atlas-Cables-Portfolio deckt sämtliche Bereiche der audiophilen Verkabelung ab und ist in drei Leistungsstufen gegliedert: „Upgrade“ als ambitionierter Einstieg, „Aspire“ für gehobene Ansprüche sowie „HighEnd“ als Top-Segment. Innerhalb jeder Stufe stehen mehrere Serien zur Auswahl, die sich in Ausstattung und Preis unterscheiden, jedoch technisch eng miteinander verwandt sind. Ein Großteil der Produkte wird, so berichtet EarAudio, in Handarbeit gefertigt und einzeln geprüft.

Schöner Service …

Neben der Fertigungsqualität setzt Atlas Cables auch auf langfristige Nutzbarkeit. Fünf Jahre Herstellergarantie, Reparatur- und Upgrade-Services sowie kundenspezifische Anpassungen gehören zum festen Bestandteil des Angebots.

Preise und Verfügbarkeiten

Sämtliche aktuellen Kabellösungen von Atlas Cables finden Sie auf der Website des deutschen Vertriebs gelistet und beschrieben. Die Preisliste folgt in Kürze.

Kontakt

EarAudio

Wittenburger Ring 20

25821 Bredstedt

Deutschland

Telefon: +49(0)4671-4047599

E-Mail: mike.husar@earaudio.de

Web: https://www.earaudio.de/