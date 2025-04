Das Unternehmen ATE aus Ulm ist in der HiFi-Szene kein unbeschriebenes Blatt, ganz im Gegenteil, die von Norman Gerkinsmeyer entwickelte Chassis stecken in vielen Lautsprechern einschlägiger Hersteller. Allerdings hat Gerkinsmeyer sich in den letzten Jahren vermehrt auf die Zusammenarbeit mit großen Industriekunden aus dem Automotive- und Luftfahrtbereich konzentriert.

Auch die neueste, patentierte Treibertechnik aus dem Hause ATE kommt dort – etwa bei Mercedes-Benz und Lufthansa-Technik – zum Einsatz. Allerdings hält Gerkinsmeyer seine RMD-Technik für so vielversprechend, dass er sie im Highend-Audiobereich mit einer eigenen Lautsprecherserie selbst vermarkten möchte: ATE Imagine Monitor, ATE Imagine 180 und Imagine 220 heißen die Kompakt- und Standlautsprecher-Modelle.

Der Ring Mode Driver – das Treiber-Herzstück

Die neue Schallwandler-Technologie – das Herzstück der ATE-Imagine-Lautsprecher – nennt sich „Ring Mode Driver“ (RMD). Es handelt sich dabei um eine innovative Art Biegewellenwandler mit besonderer Formgebung (Langloch) und speziellen Membran- und Dämpfungsmaterialen. Der Ring Mode Driver soll ohne die typischen Limitierungen des Konzepts auskommen, verspricht der Ulmer Hersteller.

Der RMD-Schallwandler arbeite nämlich wie eine Punktschallquelle, und das über acht Oktaven (!) hinweg, der Frequenzbereich reiche von 250 bis 30000 Hertz, so Gerkinsmeyer (dB-Angaben fehlen, denn die offiziellen Specs der Lautsprecher stehen noch aus). Damit nicht genug: Gängige Resonanzerscheinungen solcher Treiber – und die damit korrespondierenden Verzerrungsprodukte – will ATE mit den Ring Mode Drivern hinter sich gelassen haben, auch das Abstrahlverhalten sei deutlich besser, da weniger bündelnd, so ATE.

ATE Imagine – Zwei Wege führen zum Ziel

Da der RMD-Treiber derart breitbandig eingesetzt werden kann, benötigt er nur im Bassbereich Unterstützung – folgerichtig handelt es sich bei den ATE-Imagine-Lautsprechern durchgängig um Zweiwege-Systeme. Der Kompaktlautsprecher Imagine Monitor ist mit einem einzigen Basschassis, die ATE-Standmodelle sind mit jeweils zwei Konussen (18 und 22 cm) bestückt; auch diese Woofer sind natürlich proprietäre Lösungen und unter anderem mit ATEs Papier-Sandwich-Membran ausgestattet.

Passive Tiefen

Zur Unterstützung der allertiefsten Lagen setzt ATE zudem Passivmembranen ein. Beim ATE Imagine Monitor sitzen diese seitlich, bei den Standboxen auf der Rückseite. Bei den Imagine 180 und 220 sind sie zudem, interessantes Detail, im Innern mechanisch miteinander gekoppelt, damit sie synchron schwingen, was der Sauberkeit der Tiefton-Wiedergabe zuträglich sei, so ATE-Chef Gerkinsmeyer.

(Teil-)Aktiv

Die Imagine-Lautsprecher sind Aktivkonzepte, Schaltverstärkermodule von Hypex besorgen die Verstärkung. Allerdings ist es auch möglich, sie als teilaktive Lautsprecher zur betreiben: Hierfür steht ein geregelter Line-out zur Verfügung, der das hochpassgefilterte Signal für den RMD-Treiber ausgibt, sodass eine externe Endstufe nach Wahl eingeschleift werden kann. Das dann „arbeitslos“ gewordene Class-D-Modul im Innern unterstützt in dieser Konfiguration die Verstärkung des Basszweigs.

Anschließen & einmessen

Anschlussseitig geben sich die ATE-Imagine-Lautsprecher flexibel: Es gibt zwei Analoginputs (Cinch, XLR), drei digitale (Toslink, S/PDIF Koax und AES/EBU) und HDMI ARC zur Verbindung mit dem TV-Gerät ist ebenfalls an Bord. Man kann die neuen ATE-Speaker sogar via LAN/WLAN ansteuern: Zwar fehlt den Lautsprechern eine eigene Streaminginstanz, man benötigt also einen externen Player, doch sie lassen sich als Netzwerk-Device einbinden.

Die ATE Imagine Lautsprecher werden zudem bei jedem Kunden entsprechend den Vorlieben eingemessen und abgestimmt. Über einen Remote-Zugang sind die Lautsprecher sogar nachträglich online „tunebar“.

ATE auf der High End 2025

Wer sich von den neuen ATE-Lautsprechern ein eigenes Bild machen möchte, hat dazu auf der kommenden High End 2025 in München Gelegenheit. Norbert Gerkinsmeyer und Team freuen sich, Sie am Stand L07 in Halle 3 begrüßen zu dürfen. Und vor der Halle 3 steht ein von ihm ausgestatteter Mercedes GLC, in dessen Soundsystem dem RMD-Technik integriert ist …

Preise:

ATE Imagine Monitor: 14.900 Euro

ATE Imagine 180: 24.900 Euro

ATE Imagine 220: 29.900 Euro

Kontakt

ATE

Kasernstraße 41

89231 Neu-Ulm



Telefon: 0731-1766 2271

E-Mail: ng@ateaudio.de

Web: https://www.ateaudio.de/