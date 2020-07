Die britische Manufaktur ATC Loudspeaker Technology ist für ebenso klassisch anmutende wie außergewöhnliche Schallwandler bekannt – fairaudio hatte bereits einen Aktivlautsprecher dieses Herstellers im Test (den Aktivlautsprecher ATC SCM50ASLT), zudem hatten wir ATC in den englischen Cotswolds einen Besuch abgestattet.

Mit dem ATC SCM150ASLT Limited Edition reichert der Hersteller seine Produktpalette gewissermaßen um ein besonderes Bonbon an: Nur 22 Paare werden hergestellt, der Besitzer darf sich also eines exklusiven Vergnügens gewiss sein. Es handelt sich um Aktivlautsprecher nach dem 3-Wege-Prinzip. Zum Einsatz kommen pro Box ein 37,5-cm-Tieftöner, eine 75-mm-Softdome-Kalotte (die berühmte Bärennase) für den Mitteltonbereich und ein 25-mm-Kalottenhochtöner mit stabiler doppelter Aufhängung.

Jedes der vorwiegend in Handarbeit gefertigten Exemplare wiegt gut 116 Kilo, die Lautsprecher werden in den ATC-eigenen Schreinereiwerkstätten westlich von Oxford gefertigt. Für die Limited Edition erhält jedes Gehäuse ein paarweise selektiertes Nussbaumfurnier mit Kronenschnitt, das zusätzlich mit Hochglanz-Polyesterlack versiegelt und einer frontseitigen Edelstahlplakette geschmückt wird. Das an der Rückseite angebrachte Eingangspanel – jawohl, die sechskanalige Endstufe names ATC P6 residiert standesgemäß in einem eigenen Aluminium-Gehäuse (siehe Bild oben) – wartet mit einem zehnpoligen LEMO-Steckverbinder in Luft- und Raumfahrtqualität auf.

Somit wird also jedes einzelne Chassis unmittelbar von einem der sechs Endstufenkanäle befeuert – die Endstufe arbeitet dabei im Class-AB-Betrieb und kommt mit einer kumulierten Ausgangsleistung von 700 Watt. Der diskret aufgebaute Amp soll einen Signal-Rauschabstand von mehr als 105 Dezibel aufweisen, der maximale Schalldruckpegel des Gesamtsystems beträgt ohrenbetäubende 117 dB.

Ab sofort werden Bestellungen entgegengenommen. Ausgeliefert wird in der Reihenfolge des Bestelleingangs ab 5. August 2020. Die Garantiezeit beträgt wie bei allen ATC-Lautsprechern der Fall sechs Jahre.

Preis ATC SCM150ASLT Limited Edition Aktivlautsprecher: 65.000 Euro

