Aktiv-Lautsprecher ATC EL50 Anniversary | News fairaudio

50 Jahre Referenz – und kein bisschen leise: Mit der auf 50 Paare limitierten EL50 Anniversary will ATC seine legendäre SCM50-Architektur auf eine neue Evolutionsstufe gehoben haben. Diskrete Aktivtechnik, generalüberholte Stromversorgung und ein neu konzipiertes Gehäuse markieren den bislang konsequentesten Vertreter der „50er“, so die Briten.

Zuerst die limitierte Anniversary-Edition, danach „Serienbetrieb“

Die ATC EL50 Anniversary ist als vollaktiver Drei-Wege-Standlautsprecher konzipiert und basiert technisch auf der ATC SCM50 SE Active, geht jedoch in zentralen Bereichen deutlich darüber hinaus. Neue, diskrete Verstärkermodule, eine nochmals optimierte Stromversorgung und ein weiterentwickeltes Gehäusekonzept sollen die Leistungsgrenzen der Baureihe spürbar erweitern, heißt es vom Hersteller.

Zum Marktstart erscheint die ATC EL50 in einer auf 50 Paare limitierten Anniversary-Edition. Jedes Paar wird mit einem gebundenen Buch zur Firmengeschichte ausgeliefert, die Lautsprecher tragen exklusive Ausstattungsmerkmale wie eine mit Nappa-Leder bezogene Frontpartie um Mittel- und Hochtöner, handselektiertes europäisches Walnussfurnier, Ebenholz-Inlays auf der Rückseite sowie eine hochglänzend polierte Polyesterlackierung.

Nach der limitierten Erstauflage wird das Modell in die reguläre Produktion überführt. Die Serienversion verzichtet auf den Lederbezug und bietet die bekannten Furnier- und Lackoptionen des Herstellers.

Gehäusetechnik

Die (von oben betrachtet) elliptische Gehäuseform, abgeleitet von der größeren ATC EL150, wurde konstruktiv weiterentwickelt. Eine mehrschichtige, laminierte Bauweise erhöht Steifigkeit und innere Dämpfung, während die gekrümmte Schallwand Kantenbeugungen reduzieren und ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten begünstigen soll.

Mit 63 Kilogramm pro Lautsprecher und 1,4 Metern Höhe lässt sich die EL50 im Hörraum schwerlich übersehen, allerdings integriere sie sich dabei ohne optische Dominanz, sind die Briten überzeugt. Der 23,5-Zentimeter-Basstreiber sitzt in einem präzise gefertigten Aluminiumring, der fest mit der circa 46 Zentimeter breiten Schallwand verschraubt ist. Diese Konstruktion steigere ATC zufolge die mechanische Integrität und minimiere Gehäuseresonanzen im sensiblen Oberbass- und Grundtonbereich.

Treiber-Bestückung

Übrigens: Bei ATC ist man stolz drauf, sämtliche Chassis hausintern zu entwickeln und fertigen. Im Hochton arbeitet der SH25-76S „S-Spec“-Tweeter mit Neodym-Antrieb und Dual-Suspension-Konstruktion. Die beschichtete Gewebekalotte ermöglicht eine gleichmäßige Abstrahlung über 25 kHz hinaus, heißt es dazu aus Großbritannien.

Den Mittelton übernimmt der SM75-150S Superdome mit 75-Millimeter-Unterhangschwingspule, die eine konstante Kraftentwicklung über den gesamten Hub sicherstellen soll. Und im Bass kommt der SB75-234SL mit Super-Linear-Motorsystem zum Einsatz, das Verzerrungen im oberen Bass- und unteren Mitteltonbereich gezielt reduziere, so ATC.

Im schalltoten Raum gemessen erreicht die ATC EL50 32 Hertz (bei -6 dB), im Hörraum soll sie entsprechend tiefer gehen. Der maximale Schalldruck liegt laut Hersteller bei 112 dB pro Paar. Der Frequenzgang beider Exemplare eines Stereopaars sei auf plus/minus 0,5 dB gematcht, so ATC weiter.

Diskrete Aktivtechnik mit klarer Architektur

Im Inneren arbeitet ein neu entwickeltes 3-Kanal-Amp-Pack in Class-AB-Technik mit 200 Watt für den Bass, 100 Watt für den Mittelton und 50 Watt für den Hochton (als Dauerleistung). Jede Treibereinheit wird von einer eigenen, exakt abgestimmten Verstärkerstufe versorgt. Separate Ringkerntransformatoren für jede Endstufe sowie ein zusätzlicher Transformator für die Niederspannungsversorgung sollen gegenseitige Beeinflussungen mindern und Stabilität auch unter hoher Last sicherstellen.

Preis und Verfügbarkeit

Bestellt werden kann ab sofort, die Auslieferung des Aktiv-Lautsprechers ATC EL50 Anniversary soll ab Mitte März beginnen. Die unverbindliche Preisempfehlung für die limitierte Anniversary-Edition beträgt 68.700 Euro.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/