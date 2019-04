Nach vier Jahren Entwicklungszeit präsentiert Ascendo auf der High End 2019 die Serienversion der Live 15. Der Aktivlautsprecher Ascendo Live 15 kombiniere – so die Pressemitteilung – hochkarätige Bauteilequalität und höchste Fertigungsgüte mit dem überlegenen Ansprechverhalten und der Dynamikfähigkeit hochwertigster Schallwandler aus dem Profisegment.

Der in die Ascendo Live 15 eingeflossene konstruktive Aufwand sei enorm: Der 24 Kilogramm schwere, 30 Zentimeter durchmessende Koaxialtreiber für den Mittel-/Hochtonbereich wird von einem spezialgefertigten 40-cm-Basswoofer begleitet, der zum Besten gehöre, was der Weltmarkt zu bieten habe. Beide Lautsprecherchassis sitzen in einem „massiv konstruierten, extrem versteiften und schwingungsbedämpften geschlossenen Gehäuse“, so der Hersteller.

Ascendos moderne Speaker-Management-Elektronik wurde im elektromagnetisch abgeschirmten Stahlsockel der Live 15 untergebracht. Vier Verstärkerblöcke sollen dabei eine Kombination aus vertikalem und horizontalem Bi-Amping ermöglichen und sicherstellen, dass selbst allertiefste Bässe bei enormen Pegeln die Wiedergabequalität des Mittel-/Hochtontreibers nicht beeinträchtigen. Für den Koax stehen 650 Watt, für den Basstreiber 1000 Watt zur Verfügung.

Übrigens: Ascendos Verstärker-Technologie hatten wir kürzlich in Form eines flexibel konfigurierbaren Endverstärkers zu Gast – und fanden sie derart gelungen, dass wir den Amp mit unserem fairaudio’s favourite Award prämierten. Da diese Technik eine Einmessung in den Raum ermöglicht, ist genau das auch mit der Ascendo Live 15 möglich. Und deshalb soll mit diesem Aktivlautsprecher, sagt jedenfalls Ascendo, die „Begeisterung und die absolute Freude am Musikhören auch unter schwierigsten räumlichen Bedingungen“ erlebbar sein.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Den High-End-Messeauftritt von Ascendo finden Sie im Münchner MOC, Atrium 4, Zimmer E218.

Preis Ascendo Live 15: ab 26.895 Euro

