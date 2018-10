Es gibt Neuigkeiten vom Vertrieb LEN Hifi mit Sitz in Duisburg: Zum einen habe man, so eine aktuelle Pressmitteilung, just den Vertrieb der Lautsprecher des kanadischen Herstellers Arteluthe übernommen. Drei Modelle gibt’s zur Auswahl: den Kompaktmonitor Arteluthe La Piccola und die Standmodelle Arteluthe Stiletto (siehe Foto) und Arteluthe Katana. Das Besondere an den Standmodellen: Sie kommen mit einem Basshorn, das in einer Passivmembran endet, sicherlich ein ungewöhnliches und spannendes Konzept.

Ebenfalls neu: Der Elektronikspezialist Linnenberg Audio aus Schwerte (wir hatten übrigens schon den DAC Telemann zu Gast) hat mit dem Widor eine Endstufe vorgelegt, die 150 Watt an 8 Ohm und 250 Watt an 4 Ohm leistet. Die ersten 20 Watt werden übrigens im reinen Class-A-Betrieb erzeugt. Technische Leckerbissen der Endstufe Linnenberg Widor sind unter anderem: extreme Breitbrandigkeit (hinauf bis zu 500 kHz), hoher Geräuschspannungsabstand (126 dB), Mosfet-Ausgangsstufe und aktiv geregelte Stromversorgung.

Zu guter Letzt weist LEN Hifi auch noch darauf hin, dass der befreundete Fachhändler Music und More mit Sitz in Moers gerade seine Räumlichkeiten um einen High-End-Showroom erweitert. Hier gibt’s künftig unter anderem Lautsprecher und Komponenten von Horns, Linnenberg Audio, C.E.C, Encore 7 und Audreal. Die Eröffnung des Vorführstudios soll Ende Oktober erfolgen.

Kontakt

Len Hifi

Herkenweg 6

47226 Duisburg



Telefon: +49(0)2065–544139

E-Mail: info@lenhifi.de

Web: www.lenhifi.de