Der norwegische Hersteller Arendal Sound stellt seine bisher größte Lautsprecherserie namens 1528 vor. Sie ist benannt nach dem Jahr, in dem die norwegische Hafenstadt Arendal zum ersten Mal in historischen Dokumenten auftauchte.

Arendal 1528 – Audiophiles Sextett aus Norwegen

Die neue Arendal 1528 Series besteht aus sechs passiven Lautsprechern, nämlich dem Standlautsprecher Tower 8, der (mit 80 Zentimeter Höhe sehr großen) Kompaktbox Monitor 8 sowie der kleineren Bookshelf 8, den Centerlautsprechern Center 8 und Center+8 und zu guter Letzt dem extraflachen Slim 8.

Proprietäre Treiberlösungen

Besonderheit der Arendal Series 1528 ist eine spezielle Mittelhochtoneinheit, die sich aus einem 28-mm-Hochtöner mit Lithium-Magnesium-Membran sowie einem 5-Zoll-Mitteltöner mit Karbonmembran rekrutiert. Diese Kombination soll für eine breite, detailreiche Klangbühne und dynamischen Sound bürgen. Ergänzt werden diese Treiber – je nach Modell – durch einen oder mehrere 8-Zoll-Aluminium-Tieftöner. Per rückseitiger Steckbrücken lassen sich sowohl der Pegel des Hoch- als auch des Mitteltons in gewissem Rahmen regeln, um Feinanpassungen an den eigenen Geschmack oder die Hörraumakustik vorzunehmen

Die Gehäuse bestehen aus HDF und verfügen jeweils über eine acht Zentimeter starke, gewölbte Schallwand, um Phasenkohärenz und Einschwingverhalten zu optimieren. Im Inneren ist das Gehäuse verstrebt und gedämpft, um Vibrationen zu eliminieren und einen reinen, kraftvollen Klang zu gewährleisten. Sämtliche Lautsprecher der Arendal-1528-Serie sollen sich durch hohe Pegelfestigkeit auszeichnen beziehungsweise auch bei hohen Lautstärken lediglich geringe Verzerrungen aufweisen.

Direkt aus dem Norden

Arendal operiert zwar von Norwegen aus, versendet aber weltweit (ausschließlich) per Direktvertrieb. Ab sofort können die 1528-Lautsprecher in zwei Farbvarianten vorbestellt werden. Wer flink ist und bis zum 31. Oktober ordert, bekommt ein kostenloses Upgrade: Die bestellten Lautsprecher werden ohne Aufpreis mit besonders hochwertigen Puck-Pro-Stabilisierungsfüßen ausgeliefert. Die Auslieferung vorbestellter Exemplare soll nach aktuellem Stand noch vor Weihnachten stattfinden. Bei alledem bietet Aredal seinen Kunden statt der üblichen 30 Tage eine „60-Day Audition Period“, während der man die Lautsprecher in Ruhe zuhause testen kann.

Preise der Arendal 1528 Series (fürs Paar, wenn nicht anders angegeben)

Arendal Tower 8: 9.500 Euro

Arendal Monitor 8: 5.900 Euro

Arendal Bookshelf 8: 4.500 Euro

Arendal Slim 8: 3.500 Euro

Arendal Center 8: 2.900 Euro (Stück)

Arendal Center+ 8: 4.700 Euro (Stück)

Kontakt

Arendal Sound

Industritoppen 6C

4848 Arendal

Norwegen

Telefon: +47(0)377-15 300

E-Mail: sales@arendalsound.com

Web: https://arendalsound.com/