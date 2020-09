Kurz, nachdem wir den Streaming-Verstärker Arcam Solo Uno im Test hatten, legt Arcam mit einer weiteren Komponente nach: Der Arcam ST60 ist ein Streamer/Netzwerkspieler, bei dem alle wichtigen – auch hochauflösende – Streamingdienste wie Napster, Qobuz, Spotify, Tidal und Deezer integriert sind. Er kann jedoch auch via Apple AirPlay2, Google Cast oder per UPnP beschickt werden und ist damit plattformunabhängig. Damit nicht genug: Der Arcam ST60 ist auch Roon Ready und in der Lage, das Format MQA zu dekodieren.

Zentraler Baustein ist der D/A-Wandler ESS/Sabre 9038, der Material bis 32 Bit/192 kHz verarbeitet. Für beste Konnektivität ist der Arcam ST60 mit einer Reihe von Schnittstellen ausgerüstet. Einbindung ins heimische Datennetz erfolgt wahlweise per WLAN oder kabelgebunden per RJ45-Buchse. Ein USB-Eingang und je zwei optische und koaxiale S/PDIF-Eingänge gestatten das Ankabeln weiterer Digitalquellen – und über je einen optischen wie koaxialen Digitalausgang lassen sich aus dem Netz gestreamten Daten wiederum an einen externen DAC übergeben, sodass der Arcam ST60 auf Wunsch auch als Streaming Bridge fungiert.

Erfreulich ist, dass Arcam dem ST60 nicht nur ein Cinchdoppel für den Analogausgang, sondern auch einen symmetrischen XLR-Ausgang spendiert hat. Die Steuerung erfolgt ganz nach Belieben per AirPlay2 oder Google Cast, per hauseigener Arcam-App – oder über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung. Erhältlich ist das Gerät laut Arcam im vierten Quartal dieses Jahres.

Preis Arcam ST60: 1.399 Euro

