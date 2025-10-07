Mit den drei Modellen A5+, A15+ und A25+ erweitert Arcam seine Radia-Verstärkerlinie. Die neuen Vollverstärker sollen eine verbesserte Schaltung, moderne Bluetooth-Technologie und eine clevere Stromoptimierung mitbringen.

Arcams Radia-Neuheiten

Mit der Vorstellung der Radia-Serie sorgte Arcam 2023 für Aufmerksamkeit in der HiFi-Szene. Nun setzt das britische Traditionsunternehmen seine Modellpflege fort und präsentiert die drei neuen Vollverstärker-Modelle Arcam A5+, A15+ und A25+. Die Plus-Modelle bauen auf der Grundlage der bewährten A5-, A15- und A25-Verstärker auf, bieten jedoch eine modernisierte technische Ausstattung und ein verfeinertes Design.

Verbesserte Schaltung

Im Zentrum der Weiterentwicklung steht eine überarbeitete Schaltungstopologie mit Fokus auf verbesserter Energieeffizienz und geringerer Impedanz. Zudem sind alle drei Arcam-Radia-Verstärker mit der neuesten Bluetooth-5.4-Plattform ausgestattet. Diese unterstützt nicht nur aptX Lossless, sondern auch LE Audio und die neue Broadcast-Funktion Auracast, mit der ein Signal drahtlos an mehrere Empfänger gleichzeitig übertragen werden kann.

HDMI eARC

Auch die Konnektivität wurde erweitert: Die Arcam-Modelle A15+ und A25+ verfügen nun über HDMI eARC – eine Aufwertung gegenüber den Vorgängern, die insbesondere im Zusammenspiel mit Fernsehern und Beamern für mehr Komfort und bessere Klangqualität sorgt.

Topmodell

Technisch am weitesten entwickelt ist der neue Arcam A25+, der mit der sogenannten Class-G-Technologie arbeitet und im Verbund mit dem passenden Netzwerkplayer Arcam ST25 eine besonders leistungsstarke Kombination bilden soll. Der Arcam Radia A25+ erhält eine verbesserte Stromversorgung mit spezialgewickeltem Transformator für Digital- und DAC-Schaltungen sowie eine doppelte lineare Regelung für die analogen Sektionen.

Diese Maßnahmen sollen die Klarheit im Klangbild erhöhen und die Impedanz des Gesamtsystems senken. Zusätzlich kommt als DAC ein ESS ES9018 zum Einsatz, der eine exakte Wandlung digitaler Signale verspricht. Optisch bleibt sich Arcam treu, verpasst dem A25+ jedoch eine aufgewertete Front aus präzisionsgeschliffenem Glas und ein kontraststärkeres Display.

Geräuschreduktion

Ein weiterer Schwerpunkt der Radia+-Reihe ist das Thema Geräuschreduktion. Nicht benötigte Schaltkreise werden systematisch deaktiviert, um das Grundrauschen zu minimieren. So schaltet sich beispielsweise das DAC-Board ab, wenn ein analoger Eingang aktiv ist. Auch HDMI- und Bluetooth-Module sowie der Trigger-Eingang werden automatisch deaktiviert, wenn sie nicht genutzt werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer besonders sauberen Signalverarbeitung und Stromversorgung beitragen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Arcam-Radia+-Verstärker sind ab sofort bei autorisierten Fachhändlern erhältlich, und zwar zu folgenden Preisen:

Arcam Radia A5+: 899 Euro

Arcam Radia A15+: 1.399 Euro

Arcam Radia A25+: 1.999 Euro

