„The Secret Spin“ – Aqipa präsentiert parallel zur High End 2026 eine exklusive Listening Bar

Die High End 2026 in Wien rückt näher – und während der Großteil der Audio-Szene im Austria Center Vienna zu finden sein wird, setzt die Aqipa-Group mit ihren Partnermarken auf ein Gegenkonzept zum klassischen Messestand: Mit „The Secret Spin“ entsteht in der Nähe des Messegeländes eine exklusive Listening Bar, die audiophile Musikkultur, Design, Heimkino und entspanntes Beisammensein miteinander verbindet.

HiFi jenseits der Messe

Inspiriert von den legendären japanischen „Jazz Kissa“-Listening-Bars lädt der österreichische Vertrieb gemeinsam mit Partnern wie Esoteric, Teac, Pure, AKG, AWOL Vision, Valerion und We Are Rewind zu einem ungewöhnlichen Off-Site-Erlebnis während der High End 2026 ein. Statt des klassischen Messe-Getöses stehen bei „The Secret Spin“ bewusst das konzentrierte Hören und die Verbindung zur Musik im Mittelpunkt, so jedenfalls Aqipa.

Und weiter: In Kooperation mit dem Wiener Plattenshop „Schallter“ sowie der Wiener Listening Bar „Shh“ soll ein Ort entstehen, an dem analoge Musikkultur, hochwertige Audiotechnik und Lifestyle miteinander verschmelzen. Besucher erwartet ein kuratiertes Musikprogramm mit Vinyl- und CD-Raritäten, begleitet von atmosphärischen Videoinstallationen und einem exklusiven Barkonzept.

Grandios?

Auch technisch bietet „The Secret Spin“ zahlreiche Highlights. So präsentiert die japanische Edelschmiede Esoteric unter anderem den neuen Netzwerkplayer Grandioso N1 – der Luxus-Streamer kommt mit Network Engine G4, diskreter DAC-Architektur und kompromissloser mechanischer Konstruktion. Ergänzt wird dies durch die ebenfalls neuen Modelle Esoteric N-05XE (Netzwerkplayer und Vorstufe) und S-05XE (Endstufe), die moderne Streaming-, DAC- und Verstärkertechnologien mit audiophilem Anspruch kombinieren.

Teac zeigt hingegen mit dem NT-507T einen neuen Netzwerk-Transport der Reference-500-Serie, der als reine digitale Quelle für hochwertige externe DACs konzipiert wurde. Gemeinsam mit der Marke Pure werden zudem verschiedene wohnraumfreundliche Setups rund um Teac-Plattenspieler und das neue Pure Classic Active inszeniert.

Für nostalgische Akzente sorgt We Are Rewind mit modernen Kassettenplayern (siehe unseren Testbericht), während AWOL-Vision und Valerion aktuelle Triple-Laser-Projektoren und Heimkino-Lösungen präsentieren. Besucher können vor Ort nicht nur Musik hören, sondern auch hochwertige Filmvorführungen erleben – inklusive 4K-Laserprojektion und Dolby Vision.

Joyful Listening

Darüber hinaus wird die neue Studie „Joyful Listening“ von Teac und Pure vorgestellt. Die Untersuchung beleuchtet anhand von 2300 Befragten aus Deutschland und Großbritannien aktuelle Hörgewohnheiten – von Vinyl über CD bis Kassette – und zeigt, warum analoge Medien heute gleichzeitig Nostalgie, Lifestyle und bewusste Gegenbewegung zur digitalen Dauerverfügbarkeit darstellen.

Wann?

Donnerstag bis Samstag, 4.-6. Juni, jeweils von 09:00 bis 19:00 Uhr

Wo?

The Secret Spin, Tech Gate Vienna

Donau-City-Straße 1 | 1220 Wien