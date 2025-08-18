Lyngdorf Audio und Steinway Lyngdorf stellten kürzlich Apps für iOS und Android vor, die die Steuerung ihrer Verstärker- und Prozessor-Modelle deutlich vereinfachen sollen. Ziel sei es, Systeme komfortabel und visuell ansprechend zu bedienen und dabei alle Möglichkeiten in einer einzigen App zu bündeln.

Aufgeräumt

Die Anwendungen „My Lyngdorf“ und „My Steinway Lyngdorf“ bieten eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche, die sich stärker am tatsächlichen Nutzungsverhalten orientierten soll.

Anstelle klassischer Dropdown-Menüs setzt die neue Generation auf eine symbolbasierte Navigation mit klar erkennbaren Icons und intuitiven Touch-, Tipp- und Wischgesten. So lassen sich Geräte einrichten, das Soundsystem kalibrieren, die Benutzeroberfläche individuell anpassen oder Musik und Webradio direkt aus der App heraus starten – ohne den Umweg über einen Browser.

Integrativ

Die Apps integrieren sämtliche Einstellmöglichkeiten, von der Lautsprecherkonfiguration über die Bildschirmschoner-Optionen bis hin zu komplexen Voicing-Anpassungen. Nicht benötigte Eingänge können entfernt, bevorzugte Eingänge umbenannt und Funktionen nach persönlichen Vorlieben neu angeordnet werden. Auch optische Aspekte wie Helligkeit, Anzeige-Modi oder der Wechsel zwischen Hell- und Dunkelmodus lassen sich direkt in der App steuern.

Der Fokus: Musik

Besonderes Augenmerk wurde auf den Musik- und Webradio-Bereich gelegt, heißt es von Steinway-Lyngdorf. Hier liefert die App nicht nur Informationen zu Titel, Künstler und Cover, sondern auch technische Details wie Bit-Tiefe und Abtastrate. Eine KI-gestützte Such- und Filterfunktion soll das Auffinden passender Sender nach Region, Genre oder persönlichen Vorlieben erleichtern.

Kompatibel sind die neuen Anwendungen unter anderem mit den Lyngdorf-Modellen TDAI-1120, TDAI-2210, TDAI-3400, MP-40, MP-50 und MP-60 sowie mit den Steinway & Sons-Geräten P100, P200, P300 und Head Unit.

