AperionAudio-Lautsprecher in Deutschland bei HifiPilot

Der US-amerikanische Hersteller AperionAudio bietet Lautsprecher per Direktvertrieb an – und das seit bereits 20 Jahren. Bisher waren die Produkte jedoch nur in den USA verfügbar. Das ändert sich nun, denn ab sofort ist der in Baden-Württemberg residierende Fachhändler HifiPilot europaweit für Vertrieb und Support von AperionAudio verantwortlich.

Alle AperionAudio-Produkte werden in Portland/USA entwickelt – hier wurden unter anderem auch innovative Treiber wie die patentierten ASR-Hochtöner (Axially Stabilized Radiator) ersonnen. Zum 20. Geburtstag des Unternehmens gibt es nun zahlreiche Neuigkeiten: Beispielsweise wurde mit der AperionAudio Novus-Serie eine komplett neue Lautsprecherlinie entwickelt, die mit interessanten konstruktiven Details aufwartet. So spielt hier ein Kalottenhochtöner mit einer Membran aus deutscher Naturseide gemeinsam mit kraftvollen Basstreibern, die von einem speziellen, schlitzförmigen Bassreflexrohr unterstützt werden. Auch die AperionAudio-Flaggschiff-Lautsprecher der Verus-Serie – siehe Bild – wurden verfeinert und sollen mittels Kevlar-Tieftönern und ASR-Hochtöner ein dynamisches wie feinsinniges Klangbild bieten.

Zur Markteinführung von AperionAudio in Deutschland gibt’s 20 Tage lang einen Rabatt von 20 Prozent auf sämtliche Produkte im Online-Shop von HifiPilot. Die Aktion läuft vom 05. bis 25. September.

Natürlich können die AperionAudio-Lautsprecher nach Vereinbarung eines Termins gerne bei HifiPilot probegehört werden. Und auf den Süddeutschen Hifitagen (7. und 8. September in Stuttgart) wird der Novus T5 Tower-Lautsprecher zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und vorgeführt.

