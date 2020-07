Im April 2020 hatten wir die Supertweeter von Aperion Audio im Test, separate Hochtöner als Ergänzung zu vorhandenen Lautsprechern – eine durchaus spannende Tuningmaßnahme. Nun kündigt der Vertrieb HifiPilot Nachschlag an, nämlich die neue MK-II-Generation der Aperion-Audio-Supertweeter.

Neu ist, dass es sich nun bei beiden Varianten – Super Tweeter MK II und Super Tweeter Aluminium MK II – um Bändchenhochtöner handelt, während die Basisvariante zuvor ein Magnetostat war. Die beiden MK-II-Versionen unterscheiden sich vornehmlich voneinander durch das Material des Bändchens.

Ebenfalls neu gegenüber der MK-I-Version: Jetzt lässt sich die Lautstärke beziehungsweise die Dämpfung per Drehregler in sechs Stufen anpassen, zuvor geschah die Anpassung per Steckbrücke, ein Drehregler ist natürlich in der Anwendung praktischer. Geblieben ist, dass sich die Grenzfrequenz, ab der der Supertweeter einsetzt, weiterhin per Drehschalter in fünf Stufen schalten lässt.

Schon jetzt können die Aperion-Audio-Supertweeter vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 18. August 2020.

Preise:

Aperion Audio Super Tweeter MK-II: 340,20 Euro

Aperion Audio Super Tweeter Aluminium MK-II: 583,90 Euro

Kontakt

HifiPilot GmbH

Höhenstraße 7

75239 Eisingen

Deutschland

Telefon: +49(0)7232-3640155

E-Mail: kontakt@hifipilot.de

Web: https://www.hifipilot.de