Digital total (fast!): Die „Anti-Analog-Tage“ 2026 in Bamberg bei FLSV

Es ist mal wieder so weit: Die beliebten „Anti-Analog-Tage“ des Fränkischen Lautsprechervertriebs FLSV ergänzen ein weiteres Mal die „Analog-Tage“, die traditionsgemäß etwa ein halbes Jahr früher stattfinden. Im Fokus steht „alles außer Vinyl und Tonband“, also Streaming, Player-Vergleiche und High-End-Digitaltechnik.

Roon-Experte ist zu Gast

Nachdem im vergangenen Dezember bereits zum zwölften Mal die Analog-Tage gefeiert wurden, wird’s jetzt um Bits und Bytes gehen – und die Frage, wie sie so durch die Gegend geschubst werden, dass es optimal klingt.

Erstmals wird das Geschehen zusätzlich moderiert: Mit Carl-Werner Oehlrich (alias DrCWO) ist ein ausgewiesener Roon-Spezialist vor Ort, der nicht nur die Plattform selbst, sondern auch Erweiterungen wie die rooExtend-Box praxisnah vorstellt. Dabei geht es unter anderem um externe Lautstärkeregelung und die Integration von Korrekturfiltern zur Raumoptimierung.

Drei Studios, viele Perspektiven auf digitales Hören

Das Programm verteilt sich wie gewohnt auf drei Vorführräume, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Im kleinen Studio steht ein direkter Gerätevergleich im Mittelpunkt: Kompakte Streaming-Lösungen wie Eversolo Play und WiiM Amp Ultra treten gegen den klassisch dimensionierten Yamaha R-N600A an. Als Lautsprecher kommen Modelle aus der neuen Sonik-Serie von DALI zum Einsatz.

Im Heimkino-Studio wird es grundsätzlicher: Hier werden verschiedene Streaming-Protokolle – von Roon über Qobuz Connect bis hin zu Google Cast und Apple AirPlay – ausschließlich klanglich miteinander verglichen. Die Elektronik stellt unter anderem ein Hegel H150, während Lautsprecher wie die Qualio IQ von Qualio Audio (siehe großes Teaserbild ganz oben) für die feine Auflösung sorgen. Ergänzend gibt es eine Kopfhörer-Kette mit Yamahas HA-L7A sowie den neuen Modellen YH-C3000 und YH-4000.

Das große Studio widmet sich schließlich dem High-End-Bereich. Hier treffen unterschiedliche Gerätekonzepte direkt aufeinander – etwa NAD M33 V2, Hegel H400, Eversolo DMP-A10 plus AMP-F10 sowie Mytek Brooklyn Bridge II mit passender Endstufe. Als „akustische Lupe“ dienen unter anderem Lautsprecher wie die Genuin FS1 MK II von Blumenhofer Acoustics oder die Magnepan MG3.7i.

Parallel wird auch die CD als Quelle nicht vergessen: Ein Ayon CD-35 II demonstriert, wie viel Potenzial noch in der silbernen Scheibe steckt – optional ergänzt durch Streaming via Qobuz.

Technik, Austausch – und ein wenig fränkische Lebensart

Neben den Hörsessions steht der Austausch im Vordergrund: Fragen sind ausdrücklich erwünscht, und Referenten wie Vertreter von ATR Audio Trade (mit Marken wie WiiM und Mytek) sind vor Ort.

Wie bei den Veranstaltungen des FLSV üblich, kommt auch das Drumherum nicht zu kurz – inklusive regionaler Gerstenkaltschale und entspannter Atmosphäre. Die Anti-Analog-Tage sind also für jeden einen Eintrag in den Kalender wert, der audiophile und lukullische Freuden schätzt.

Wann?

Freitag, 17. April 2026, 10 – 18 Uhr

Samstag, 18. April 2026, 10 – 14 Uhr

Wo?

Fränkischer Lautsprecher Vertrieb (FLSV)

Innere Löwenstraße 6 | 96047 Bamberg