Angebote von HiFiPilot in der Black Week 2023

Bei den badischen HifiPiloten ist dieser Tage einiges los: Nicht nur, dass an diesem Samstag im knapp 700 Kilometer entfernten Berlin eine neue Außenstelle beziehungsweise ein neues Hifi-Studio eröffnet wird. Die exklusiv vertriebenen – und zum Teil auch aus eigener Feder stammenden – Marken Aperion Audio, Buchardt Audio, IOTAVX und Econik Speakers stehen darüber hinaus im Mittelpunkt der heute startenden „Black Week“-Aktion:

Ob Kompakt-, Stand-, Aktiv- oder Passivlautsprecher, Subwoofer oder bärenstarke Endstufen, HifiPilot bietet maximal bis zum 27. November – nur so lange der Vorrat reicht – bis zu 50 % Aktionsrabatt. Eine Übersicht zu den Angeboten finden Sie auf der eigens eingerichteten Black-Week-Seite: www.hifipilot.de/Black-Week.

Und falls Sie die Geräte live erleben wollen: Weitere Infos zum Event in Berlin am 25. November finden Sie in unserem Newsartikel Audio Schöneweide Eröffnungsfeier.

